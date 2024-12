"Diuna: Proroctwo": odcinek 4. postawił wiele nowych pytań

„Odrodzenie” Desmonda najwyraźniej sprawiło, że jego oczy stały się niebieskie - co dodatkowo sugeruje, że może on być „sztucznym” człowiekiem, być może gholą, maskującym pełny kolor specjalnymi szkłami znanymi z książek. Sugeruje to również wskrzeszenie Lili - gdy żyła, jej oczy były brązowe, ale po wskrzeszeniu za pośrednictwem technologii maszyn myślących i przyprawy, również zyskała błękit pod powiekami.



Większą zagadką jest jednak to, w jaki sposób oba te zmartwychwstania łączą się z Doroteą. Przed śmiercią Dorotea sprzeciwiała się technologii maszyn myślących, podczas gdy Raquella ją popierała. Najwyraźniej zabiła też własną wnuczkę w ramach sabotażu wielkiego planu sióstr Harkonnen dla Bene Gesserit. Być może Dorotea liczyła na to, że Tula ulegnie swej słabości do Lili i użyje technologii maszyn myślących, aby ją ożywić. Dalej: być może chce też wykorzystać wnuczkę, by obnażyć działania sióstr i istnienie technologii maszyn myślących ukrywanej przez Bene Gesserit.



No i pytanie finałowe: co tym razem planuje zrobić Valya, gdy wreszcie ujawniono, że Theo może zmienić się - dosłownie - w kogoś innego? W końcu Theo oznajmia, że jest gotowa zrobić wszystko, co trzeba. Z kolei Valya wyraża niecodzienne w jej przypadku emocje, przytulając swą akolitkę.