„Lepko” to następca „Fargo” od Amazona. Z tą różnicą, że oparty na prawdziwej, choć absurdalnej kradzieży

„Przez lata producenci syropu klonowego z Quebecu utrzymywali strategiczną rezerwę o wartości setek milionów dolarów” - informuje widzów na wstępie serial „Lepko” (tyt. oryg. „The Sticky”). Chwilę później dowiadujemy się, że w 2011 r. ktoś przygarnął sobie sporą część tych zapasów. Nowy serial Briana Donovana i Eda Nerro skupia się właśnie na tej prawdziwej, choć dość swobodnie zaadaptowanej historii, nazywanej Great Canadian Maple Syrup Heist.



Kradzież kanadyjskich rezerw syropu klonowego odbywała się na przestrzeni kilku miesięcy. Z magazynu Federacji Producentów Syropu Klonowego (której struktura, co ciekawe, jest czasem porównywana do kartelu) w Quebec skradziono wówczas prawie 122 tys. baryłek o wartości 18,7 mln dol. kanadyjskich. Był to najbardziej intratny „skok” w historii kraju.



Syrop przechowywano w nieoznakowanych beczkach, które sprawdzono jedynie raz do roku. Złodzieje wykorzystali do tego ciężarówki, którymi przewieźli beczki do odległej cukierni. Tam przelewali syrop, napełniali beczki wodą i... odstawiali je do magazynu. Towar przewożono potem na południe i wschód, gdzie sprzedawano go legalnym dystrybutorom, absolutnie nieświadomym jego pochodzenia. Wreszcie zuchwały proceder został wykryty, a w grudniu 2012 r. aresztowano 17 mężczyzn związanych z kradzieżą.



To jednak nie jest historia o nich, a o Ruth Landry (w tej roli Margo Martindale), fikcyjnej farmerce, która zamierza zemścić się na systemie, planując tę wielką kradzież.