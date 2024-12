"Wieczór walki" na SkyShowtime to serial tak dobry, że przez jego niewielką popularność pęka mi serce

Gdy Muhammad Ali odmówił pójścia do wojska w punkcie poborowym w Houston w Teksasie, rozpoczął najtrudniejszą walkę w swojej karierze. Nie zrobiono dla niego wyjątku: choć trafił na szczyt, oczekiwano, że poleci do Azji „walczyć za ojczyznę”, gdy USA wplątały się w wojnę w Wietnamie. Ali konsekwentnie odmawiał, na skutek czego nie tylko pozbawiono go tytułu i zawieszono mu licencje bokserską, lecz także postawiono przed sądem.



Sądowe utarczki zajęły mu aż cztery lata. I choć wielu Amerykanów znienawidziło mistrza, widząc w nim zdrajcę narodu, inni dostrzegli w nim symbol protestu przeciw wojnie. Protestujący, palący karty poborowe młodzi ludzie, a także ci uciekający z kraju, nie chcieli ani umierać, ani zabijać. Ali też nie chciał.



Gdy skazano go na pięć lat więzienia i 10 tys. dol. grzywny, zapłacił kaucję - pozostał na wolności i próbował odwołać się od wyroku. Już jako antywojenny bohater wrócił na ring. Czekała go seria licznych zwycięstw i nieznacznych porażek, za które się zrewanżował. W międzyczasie Sąd Najwyższy w USA uchylił wyrok skazujący.



Skupmy się jednak na nocy wielkiego powrotu, bo to o niej - między innymi - opowiada nowy, dostępny na SkyShowtime serial. W 1970 pięściarz uzyskał licencję w Georgii; 26 października tego roku stanął do walki z Jerrym Quarrym, którego pokonał w 3. rundzie przez nokaut. To wówczas doszło do jednego z najbardziej bezczelnych napadów w historii.