Na tę kontynuację czekaliśmy 3 lata. Jest zwiastun i data premiery 2. sezonu serialu "Rozdzielenie"

"Rozdzielenie" to jedna z tych produkcji, na którą czekała spora ilość widzów. Serial od Apple TV+, nominowany do nagrody Emmy w dwunastu kategoriach, ostatecznie zdobył dwie statuetki - za najlepszą czołówkę i najlepszą kompozycję muzyczną. Produkcja odcinkowa ma na swoim koncie również trzy nominacje do Złotego Globu, sześć do Saturnów, i wiele, wiele innych.