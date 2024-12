Polska mistrzem Prime Video! Nasz serial rządzi na platformie

Walka między Lidlem a Biedronką zaostrza się. Jak dobrze jednak wiadomo, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Bo Polacy najchętniej robią zakupy w Gąsce. Przynajmniej na Prime Video, gdzie supermarket bije rekordy popularności. Wszystko dzięki (nie)dobranej ekipie. Dowodzi nią zakochany we wszystkim, co amerykańskie szef Włodek. A wśród jego podwładnych natkniemy się na cały przekrój naszego społeczeństwa - od byłej dresiary, a obecnie bezwzględnej menadżerki, po fana teorii spiskowych.



"Gąska" to najnowsza z polskich satyr, które ostro jadą po bandzie. Humor jest absurdalny, a nieraz nawet cringe'owy. W końcu odpowiadają za niego twórcy "1670". Reżyserem formatującym jest Maciej Buchwald, a scenarzystą formatującym Jakub Rużyłło (zaangażowany również w "The Office PL"). Możecie więc sobie wyobrazić, jakich żartów należy się spodziewać. Zresztą chyba nawet nie musicie sobie wyobrażać, skoro serial stał się hitem Prime Video.