Dla Dody skończyło się szczęśliwie, dla Emila S. - już nieco mniej. Faktem jest, że sprawa, która ciągnęła się od prawie 7 lat, została ostatecznie zamknięta. W 2017 r. piosenkarka została zatrzymana, by stanąć przed prokuraturą w związku z nakłanianiem innych osób do grożenia swojemu eks partnerowi - Emilowi Haidarowi. Mężczyzna twierdził, że wokalistka wraz z Emilem S. miała nasłać na niego gangsterów w celu nakłonienia go do wycofania oskarżeń przeciwko Dodzie.



W lutym 2018 r. piosenkarce postawiono również zarzut składania fałszywych zeznań, do czego się nie przyznała, a we wrześniu 2019 r. rozpoczął się proces w tej sprawie. W grudniu 2022 r. Doda została uniewinniona, a wczoraj zapadł ostateczny wyrok zarówno dla artystki, jak i dla jej byłego męża, Emila S.