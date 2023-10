Sablewska po latach opowiedziała o współpracy z Dodą. Nie miała z nią lekko

Doda to jest niezły harpagan. Jest jedna zasada – jej się nie wolno bać. Trzeba mówić jej, jak jest i trzeba słuchać. To coś, co ja jako menedżer używałam jako klucza do Dody. Wtedy wiedziałam, że nawet jeśli się nie dogadamy w danym momencie, to za chwilę przyjdzie refleksja. Wiem, że Doda nie wygląda na taką osobę, ale ona nie dość, że ma refleksję, to jeszcze potrafi przeprosić. Bo to jest dobry człowiek – po prostu

powiedziała Sablewska.