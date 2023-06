Doda usłyszała wyrok sądu. Zarzucano jej składanie fałszywych zeznań

To jeszcze nie wszystko, bo jak ustalili śledczy, telefony Dody, Emila Stępnia oraz ich wspólników logowały się 13 grudnia 2016 roku w tym samym miejscu, co miało zadziałać na ich niekorzyść. Kilka miesięcy później, bo w listopadzie 2017 roku Rabczewska trafiła na prokuraturę, gdzie usłyszała zarzuty w śledztwie dotyczącym m.in. stosowania gróźb w stosunku do Haidara. Z kolei w lutym 2018 roku Rabczewskiej postawiony został dodatkowy zarzut składania fałszywych zeznań, do czego się nie przyznała. Prawnik gwiazdy podkreślał, że Doda "doprecyzowała" zeznania, które zdaniem prokuratorów były fałszywe. Warto dodać, że we wrześniu 2019 roku przed Sądem Rejonowym Warszawa-Mokotów rozpoczęty został proces w tej sprawie. W grudniu 2022 roku zapadł wyrok uniewinniający Rabczewską. Teraz został on podtrzymany przez sąd drugiej instancji.