Ten dokument świetnie opowiada o seksualności na ekranie. Robi to lepiej niż głośny film Netfliksa

Z grubsza rzecz ujmując chodzi o to, że kamera zazwyczaj przyjmuje męski punkt widzenia. Podczas gdy bohaterowie są na ekranie aktywni, bohaterki są bierne - stają się obiektami do oglądania. Dzieje się tak poprzez oświetlenie, prezentowanie ruchów kobiet w zwolnionym tempie, zbliżenia na poszczególne części ich ciał, etc., etc. Narracyjnych strategii uprzedmiotawiających jest naprawdę sporo, a Nina Menkes analizuje je na podstawie przykładów z różnorodnych filmów - od "Pogardy" Jean-Luca Godarda po "Śmierć nadejdzie jutro" z Pierce'em Brosnanem w roli Jamesa Bonda.