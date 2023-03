Widzieliśmy „Seks, sieć i kasa: Historia Pornhuba”. Ten film jest dokładnie taki, jak go sobie wyobrażasz - recenzja

Skupiony na bijącej rekordy popularności witrynie film w gruncie rzeczy nie wyciąga żadnych wniosków ze zaprezentowanych wątków i przeprowadzonych z przedstawicielami branży pogadanek. Krąży pomiędzy krytykami i obrońcami platformy, ostatecznie niewiele nam mówiąc. Nie pozwala sobie na najmniejszy komentarz, wybrzmiewa bardzo niepewnie, jakby nie mogąc się zdecydować, jak ocenić całe zjawisko. Jasne - można powiedzieć, że to po prostu bezstronny materiał przedstawiający suche fakty dotyczące historii serwisu, na bazie których sami powinniśmy zbudować swoją opinię. Rzecz w tym, że według zapowiedzi aspirował do czegoś więcej. Ostatecznie ten zbiór suchych faktów, które nietrudno wygooglować, raczej trudno określić mianem asumptu do odświeżonej debaty czy chociaż istotnego głosu w trwającym dyskursie.



Dystans twórców nie sprzyja refleksjom - tym bardziej, że kierowane do rozmówców zapytania nie są zbyt szczegółowe, nie poruszają prawdziwie niewygodnych strun. Producenci i artyści bronią się, wyrażają pragnienie walki o zagrożoną ich zdaniem autonomię; z kolei krytycy atakują całą kulturę, sprzyjającą wykorzystywaniu nieletnich i… to właściwie tyle. Produkcja właściwie nie mówi nam nic ponad fakt, że należy separować "prawdziwe porno" od nielegalnych materiałów, a platformy powinny za wszelką cenę wyeliminować te ostatnie: niekontrolowane, potencjalnie szkodliwe i przemocowe. Cała reszta to bardzo powierzchowne prześlizgiwanie się po wybranych wątkach, unikające cienia opinii twórców, za to prezentujące przeważnie tendencyjne komentarze gości. Brak zajęcia konkretnego stanowiska mógłby wydawać się godny podziwu, gdyby całość istotnie starała się zgłębić trudniejsze kwestie, pokusiła się o szerszą perspektywę, pociągnęła za języki specjalistów.



Ostatecznie film wydaje się wręcz płytki, niedokładny i niespecjalnie wiarygodny. Zupełnie tak, jakby koniec końców nie chciał nikomu podpaść. Niemniej: jako streszczenie historii strony, którą zna każdy, i - nazwijmy to - historyczna ilustracja, sprawdza się całkiem nieźle. Pytanie, czy właśnie tego oczekiwaliśmy.