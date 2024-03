Tego aktora czeka wielka kariera. Pierwszą rolę zagrał w oscarowym filmie

Wszyscy mówili mi: przestań grać. Nawet w moim życiu mówią: nie zostań celebrytą, pozostań tym, kim jesteś - opowiadał w wywiadzie. W przeciwieństwie do wielu rówieśników, Dominic niespecjalnie zajmuje się mediami społecznościowymi. Nie ma go na TikToku, natomiast jego Instagram dopiero się rozkręca. Sam zainteresowany podkreśla, że raczej nie interesuje go bycie influencerem. Częścią tego, w co chce się zaangażować jest praca: Robienie filmów, takich jak ten, które sprawiają, że ludzie coś czują - cytuje słowa aktora serwis "The Guradian".



Dominic oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że niektóre rzeczy się zmieniły. Dostał mnóstwo wiadomości od nauczycieli ze szkoły, którzy widzieli go na ekranie. Młody aktor uzyskał też nominację do nagrody Independent Spirit. Z kolei we wrześniu 2023 r. znalazł się na liście "10 aktorów, których warto obserwować w 2023 r." według magazynu Variety. Młody aktor pojmuje, iż rozpoczęcie kariery u takiego reżysera, jak Alexander Payne, jest niesamowitym, ale też rzadkim doświadczeniem. Na razie zrobił sobie przerwę w szkole teatralnej i nie wie, czy do niej wróci. Sessa zapowiada jedno. Chce być częścią aktorskiego świata i tworzyć filmy. Jedynym wnioskiem z tego całego doświadczenia jest to, że po prostu chcę być częścią filmowego świata, w każdy możliwy sposób. Może wybiorę aktorstwo, może pisanie, a może jeszcze coś innego? W tej chwili staram się po prostu obecny - wyjaśnia młody aktor.