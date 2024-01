W piątek o 20.00 wszystkie największe stacje w Polsce wyemitują to samo. To nie awaria

Wychodzi więc na to, że piątek 12 stycznia 2024 r. roku widzowie największych stacji telewizyjnych, a więc TVN-u, Polsatu i odzyskanej świeżo przez nową władzę TVP, będą mogli obejrzeć ten sam program. A konkretnie wywiad z Donaldem Tuskiem, który zgodnie przeprowadzą razem największe telewizje. TVN wydeleguje do tego zadania Anitę Werner, Polsat Marka Witwickiego, z kolei rewolucyjnie odświeżoną telewizję publiczną będzie reprezentował Marek Czyż.



Dzisiejszy wywiad jest z pewnością gigantycznym sukcesem sztabowców Donalda Tuska, a także widocznym efektem ostatnich działań politycznych, w tym tych dotyczących samej TVP. I nawet dość zaskakujące jest, że w roku niewyborczym stacje telewizyjne pracują tak zgodnie w organizacji wspólnego programu, w tak skłóconym przecież środowisku.



Myślę też, że wielu widzów może być zaskoczonych, że w największych telewizjach informacyjnych nie będzie dla tego wywiadu alternatywy, a zmieniając programy, zobaczą w zasadzie to samo. Proszę jednak nie dzwonić do prezesów telewizji czy ministrów kultury, tym razem wszystko działa.