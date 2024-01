Już lepiej pisać sprawdzian z historii niż oglądać ten film. To polskie kino w najgorszym wydaniu

Oglądanie "Powstańca 1863" boli, bo Syka bierze łopatę do ręki, aby bijąc nas nią po głowie, zbudować świadomość, że zrobił ważny film. To produkcja nadmuchana patosem. Nie ma w niej miejsca na chwilę wytchnienia, gdyż z ust bohaterów padają praktycznie tylko podniosłe kwestie. Można wręcz poczuć zagubienie, kiedy główny bohater rzuca żartem o przemianie wody w wino. Jak to tak? Przecież on za miliony cierpi i za miliony najchętniej by umarł. Mamy w końcu do czynienia z pomnikiem postawionym księdzu Brzósce, który staje się tutaj postrachem moskali.



Rosjanie inteligencją tutaj nie grzeszą. Brzóska wyprowadza ich w pole niczym Stirlitz, grający hitlerowcom na nosie. Przebiegłość duchownego mogłaby się zresztą stać źródłem żartów z głupoty moskali. W końcu potrafią się nim opiekować, kiedy zostaje postrzelony. Nawet Maniukin, który nosi jego portret w kieszeni, nie rozpoznaje go, kiedy ksiądz poleruje mu buty. Dlatego Polak bez większego problemu ucieka swojemu arcywrogowi, jeszcze po drodze podwędzając mu konia. Tym samym, żeby zbudować świadomość śmieszności "Powstańca 1863" wystarczy przywołać kilka scen. To bowiem film ocierający się o parodię.



"Powstaniec 1863" próbuje zbudować nam świadomość, że był filmem drogim. Na co jednak poszło to kilkadziesiąt milionów? Nie mam pojęcia. Na pewno nie na sceny batalistyczne, których na dobrą sprawę tutaj nie uświadczymy. Jest tam jakieś starcie powstańców z moskalami, ale zostało zrealizowane w taki sposób, żebyśmy się nie zorientowali, komu powinniśmy kibicować. Zwycięska bitwa urywa się natomiast po biegu na wroga - obowiązkowo w zwolnionym tempie - z głupimi minami. To produkcja udająca swój realizacyjny rozmach. Widowisko pozbawione spektakularności. Nawet szermiercze pojedynki czy strzelaniny pozbawione są jakiejkolwiek werwy. Jak to w polskich produkcjach historycznych, bieda aż piszczy.



"Powstaniec 1863" to tak łatwy obiekt kpin, że nawet nie ma co krytykować gry aktorskiej. Przecież już po samym zwiastunie widać, że Sebastian Fabijański gra Brzóskę jak natchniony... pretensją. Wpisuje się tym samym w konwencję przyjętą przez reżysera. To produkcja wybrakowana pod każdym względem i pod każdym względem nieudolna. Tym samym zgodnie z intencją Syki buduje nam świadomość, ale bycia beznadziejnym filmem.



