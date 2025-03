Ten serial stanie się waszą obsesją. Zabójczy dramat kryminalny wbija na Apple TV+

"Złodziej dragów" to serial z gatunku "co tu się odwala?". "Co się dzieje, do cholery?" - to pytanie, które ciągle się zadaje, czerpiąc jednocześnie autentyczną frajdę z przedstawianych wydarzeń. Bo Craig dobrze wie, co robi. Potrafi opowiadać tak, żebyśmy się w tym natłoku zdarzeń i absurdów nie pogubili. Zgrabnie łączy ze sobą skrajności, dzięki czemu "Złodziej dragów" okazuje zabójczo zabawny. Ale co ja wam będę mówił. Jeśli przywołanie sceny z jugalos was nie zachęciło do seansu, nic tego nie zrobi.