Ten serial to godny następca Twin Peaks

Oba seriale korzystają z poetyki snu, która już z samego założenia musi być konfrontowana z tym, co realne. Podobieństwo kryje się w tym, co widać, w tej dziwności, w jasnych korytarzach korporacji Lumon i w ciemnym Czerwonym Pokoju. I choć historie są różne, to łączy je nieostrość, powiedziałbym nawet – rozmazanie. Bo choć cele bohaterów, tych złych i tych dobrych, są względnie jasne i psychologicznie uzasadnione, to pytania dotyczą przede wszystkim całości.



Najprostsze z nich brzmi – „o co w tym wszystkim chodzi?” Albo: „kto za tym stoi?” Odpowiedzi oczywiście są niejednoznaczne, a bohaterowie co najmniej ekscentryczni, ale nad oboma serialami unosi się wątpliwość. I to ona napędza do oglądania. A nawet więcej, do próby odkrycia zasad świata. W przypadku „Twin Peaks” będzie to pytanie o naturę Zła, a przypadku „Rozdzielenia” o cele omnipotentnej korporacji.