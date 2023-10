Te gwiazdy zaczynały jako dziecięce aktorki Disneya. Jak dalej potoczyła się ich kariera?

Demi Lovato to aktorka, która dała się poznać szerszej publiczności dzięki roli Mitchie Torres w serii filmów "Camp Rock". Po kilku udanych występach w innych produkcjach Disneya, Demi postanowiła zmienić tor swojej kariery, porzucając aktorstwo na rzecz muzyki. Od 2008 roku piosenkarka wydała 9 albumów, a niektóre z nich pokryły się nawet złotem. Niemal rok po premierze krążka "Tell Me You Love Me", w lipcu 2018 roku świat obiegła informacja, że Demi Lovato przyjęła niemal śmiertelną dawkę narkotyków, po których doznała trzech udarów mózgu i zawału serca. Niedawno artystka przyznała, że 5 lat po tym traumatycznym wydarzeniu nadal przeżywa jego skutki, co objawia się w wadzie wzroku i słuchu. Wzloty i upadki w karierze Demi Lovato zostały przedstawione w 7-odcinkowym serialu dokumentalnym "Dancing With the Devil". W 2021 roku piosenkarka określiła siebie jako osobę niebinarną i od tego czasu określa się zarówno zaimkami neutralnymi płciowo, czyli they/them, jak i żeńskimi she/her.