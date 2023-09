Komedia, dramat, satyra czy thriller? Ten znakomity serial z Disney+ łączy gatunki w mistrzowski sposób

Rashida Jones, którą zapewne kojarzycie przede wszystkim z jednej z głównych ról w kultowym „Parks and Recreation”, coraz lepiej radzi sobie jako twórczyni. „Ta druga dziewczyna”, którą Jones napisała i zrealizowała wraz z Zakiyą Dalilą Harris, autorką powieściowego oryginału, to prawdopodobnie najlepszy tytuł, za który odpowiada.



Serial składa się z dziesięciu półgodzinnych odcinków i skupia się na Nelli Rogers, redakcyjnej asystentce i jedynej czarnoskórej pracownicy w wydawnictwie Wagner Books w Nowym Jorku, która czuje się tam niedoceniana, marginalizowana i bardzo samotna. Kiedy Hazel-May McCall, kolejna czarna kobieta, zostaje zatrudniona jako kolejna asystentka, Nella jest przekonana, że właśnie zyskała sojuszniczkę. Początkowo wydaje się, że Hazel to szczerze wspierająca koleżankę osoba, jednak wkrótce Nelli z resztą firmy stają się napięte, za co wdaje się być odpowiedzialna właśnie nowo zatrudniona. Wkrótce główna bohaterka otrzymuje anonimową wiadomość nakazującą jej opuszczenie Wagner Books - i dochodzi do wniosku, że McCall może nie być tym, kim się wydaje. Rozpoczyna się śledztwo, którego celem jest zbadanie mrocznej przeszłości Hazel i całej firmy.



