Oto najbardziej wykręcone filmy w historii kina. Krytycy wychodzili z nich, trzaskając drzwiami

Przytaczanie fabuły tego filmu nie ma sensu. W "Spiskowcach rozkoszy" nic nie ma sensu. Albo wszystko ma sens, tylko tak głęboki, że trudno go dostrzec? W każdym razie to jedna z najdziwniejszych produkcji w historii kina. Odpowiada za nią Jan Svankmajer, który zaprasza widzów w niezwykłą surrealistyczną podróż ze swoimi nietuzinkowymi bohaterami. Jeden kupuje w kiosku ostrą pornografię i masturbuje się do niej w szafie. Druga moczy stopy w miednicy z ssącymi jej palce karpiami, a trzeci marzy, aby go dotykała, przez co buduje pewną maszynę. Dużo się tu dzieje, a jednak z ekranu nie pada ani jedno słowo. Mimo to (a raczej właśnie dzięki temu) tę czarną komedię, aktorsko-animowaną hybrydę ogląda się z rozdziawioną szczęką.