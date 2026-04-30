Prawdziwa Emily ujawniła się. Była inspiracją dla bohaterki Diabeł ubiera się u Prady

Postać Mirandy Priestly z filmu "Diabeł ubiera się u Prady" była inspirowana Anną Wintour, byłą redaktorką naczelną magazynu "Vogue". Okazuje się, że asystentka Mirandy, Emily Charlton, również ma swój odpowiednik w rzeczywistości - prawdziwa Emily po dwóch dekadach ujawniła swoją tożsamość.

Anna Bortniak
Film "Diabeł ubiera się u Prady" powstał w oparciu o powieść Lauren Weisberger o tym samym tytule. Pisarka na przełomie 1999 i 2000 roku pracowała jako osobista asystentka ówczesnej redaktorki naczelnej "Vogue'a" Anny Wintour i to właśnie doświadczenia w tej pracy zainspirowały ją do napisania książki o chłodnej i bezwzględnej szefowej magazynu modowego "Runway". Mimo że Wintour przez lata odcinała się od Mirandy Priestly, teraz najwyraźniej z dystansem podchodzi do tego tematu - przed premierą sequela produkcji wzięła nawet udział w krótkim spocie wraz z Meryl Streep, filmową Mirandą.

Widzowie zastanawiali się również przez lata, czy Emily Charlton, w którą wciela się Emily Blunt, również miała swój odpowiednik w rzeczywistości. Wyrazista bohaterka stała się ulubienicą widzów, choć jako asystentka szefowej "Runwaya" miała swoje za uszami. Teraz wszystko stało się jasne - wiadomo już, kto był inspiracją do stworzenia bohaterki Blunt. Opowiedziała o tym prawdziwa Emily we własnej osobie.

Prawdziwa Emily z filmu Diabeł ubiera się u Prady ujawniła swoją tożsamość

Postacią, która zainspirowała Weisberger do stworzenia Emily Charlton, była stylistka gwiazd Leslie Fremar. Ujawniła to w podcaście "The Run-Through with Vogue". Okazuje się, że Fremar nie tylko zatrudniła Weisberger, ale również pracowała z nią przez prawie rok.

Zdecydowanie powiedziałam jej, że milion dziewczyn dałoby się zabić dla tej pracy. To była zdecydowanie moja kwestia, ponieważ naprawdę w to wierzyłam i wiedziałam, że ona niekoniecznie chciała tam być

- wyznała Fremar, nawiązując do pamiętnego cytatu z filmu.

Stylistka wyznała, że dowiedziała się o książce Weisberger dopiero po tym, gdy odeszła z "Vogue'a":

Zadzwoniono do mnie z biura Anny z informacją, że chce się ze mną spotkać. Byłam przerażona. [Wintour] zapytała: "Kim jest Lauren Weisberger?". A ja na to: "Była twoją młodszą asystentką". A ona na to: "No cóż, napisała książkę o nas, a ty jesteś gorsza ode mnie".

Fremar przyznała w rozmowie, że podczas pracy dla "Vogue'a" rzeczywiście nie była zbyt miła, ale wynikało to z tego, że musiała wykonywać jednocześnie swoją oraz jej pracę. Dodała, że Weisberger prawdopodobnie siedziała i pisała swoją książkę, nie traktując pracy na swoim stanowisku tak poważnie, jak Fremar. Kobiety już nigdy później się nie spotkały. Fremar ujawniła również, że skontaktowała się z Blunt, aby powiedzieć jej, że to właśnie ona była inspiracją dla jej postaci, na co aktorka nie zareagowała z zainteresowaniem.

30.04.2026 10:17
Najnowsze
9:27
Avatar 4 będzie zupełnie inny. Wiemy, o czym opowie
Aktualizacja: 2026-04-30T09:27:40+02:00
8:27
List gończy za Robertem Pasutem. Jego kanał spadł z rowerka
Aktualizacja: 2026-04-30T08:27:03+02:00
19:49
Biblioteka Vectry w maju pęka w szwach. Ponad 40 mocnych nowości
Aktualizacja: 2026-04-29T19:49:40+02:00
17:33
Nowy horror Apple TV ośmiesza Stamtąd. Będziecie pękać ze śmiechu
Aktualizacja: 2026-04-29T17:33:00+02:00
17:17
Nowy serial Harlana Cobena leci na Netfliksa. Polska adaptacja była pierwsza
Aktualizacja: 2026-04-29T17:17:52+02:00
16:01
The Boys zrobili reunion Supernatural. Serwery Prime Video wysiądą
Aktualizacja: 2026-04-29T16:01:00+02:00
15:51
Sąsiedzi Łatwoganga są cichymi bohaterami zbiórki. Tak to wyglądało od kuchni
Aktualizacja: 2026-04-29T15:51:32+02:00
12:15
Przewidywania dla nowego filmu Star Wars. Będzie katastrofa?
Aktualizacja: 2026-04-29T12:15:54+02:00
11:37
Czy będzie Alfa 2? Na Netfliksie nie ma teraz lepszego thrillera
Aktualizacja: 2026-04-29T11:37:27+02:00
11:01
Czy Łatwogang dostanie order od prezydenta? To fikcja
Aktualizacja: 2026-04-29T11:01:46+02:00
9:50
Chyba właśnie dostaliśmy najlepszą bijatykę 2026 roku. Bezbłędne zwycięstwo?
Aktualizacja: 2026-04-29T09:50:01+02:00
9:40
Czy będzie 2. sezon Stranger Things: Opowieści z '85? Netflix zadecydował
Aktualizacja: 2026-04-29T09:40:19+02:00
8:51
Twórca He-Mana nie żyje. Roger Sweet miał 91 lat
Aktualizacja: 2026-04-29T08:51:04+02:00
19:36
Uwielbiany serial Marvela może mieć kłopoty. Fatalne wyniki
Aktualizacja: 2026-04-28T19:36:09+02:00
18:49
Netflix rozegrał to dobrze. Ten serial to cudownie relaksująca rozrywka
Aktualizacja: 2026-04-28T18:49:01+02:00
18:40
Czy Jim naprawdę tam był? Mroczna teoria z serialu Stamtąd
Aktualizacja: 2026-04-28T18:40:00+02:00
16:39
Nowy hit Netfliksa zbiera jedynki od widzów. Powód? Głupszego znaleźć się nie dało
Aktualizacja: 2026-04-28T16:39:32+02:00
15:07
Zwyzywał graczy Call of Duty, teraz wyreżyseruje adaptację. Będzie bojkot
Aktualizacja: 2026-04-28T15:07:00+02:00
13:37
Aktualnie nie ma w streamingu lepszego serialu. Wszystkim się podoba
Aktualizacja: 2026-04-28T13:37:42+02:00
13:33
Yellowstone: kolejność. Jak oglądać te westerny, aby było dobrze?
Aktualizacja: 2026-04-28T13:33:38+02:00
