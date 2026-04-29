Przewidywania dla nowego filmu Star Wars. Będzie katastrofa?

Prognozy względem premiery pierwszej od siedmiu lat produkcji z uniwersum Gwiezdnych wojen, która trafi na ekrany kin, od początku nie napawały optymizmem. A teraz prezentują się jeszcze gorzej.



Jeszcze niedawno mówiło się o otwarciu na poziomie ponad 71 mln dol. w weekend premierowy w USA, ale z najnowszych informacji wynika, że wynik ten może być wyraźnie niższy.

The Mandalorian z fatalnym wynikiem? Prognozy są ponure

Szacunki względem filmu zaczynają spadać, mimo wzmożonych działań marketingowych Lucasfilmu w ostatnich tygodniach. Obecnie mówi się o około 65 mln dol. wpływów od piątku do niedzieli, co oznaczałoby najgorsze otwarcie w historii „Gwiezdnych wojen” Disneya - niechlubny rekord należy obecnie do produkcji „Han Solo. Gwiezdne wojny - historie” z wynikiem 84 mln dol. Do tej pory obraz był pierwszym i jedynym filmem w uniwersum, który przyniósł straty (w sumie zarobił 393 mln na świecie przy ponad 250-275 mln budżetu).

Oczywiście prognozy te nie uwzględniają jeszcze recenzji i odbioru widzów - zdarza się, że entuzjastyczne przyjęcie napędza marketing i zachęca do wyników w kinie (choć, jak pokazuje historia kina, wysoka jakość produkcji wcale nie jest gwarancją finansowego sukcesu). Z pewnością jednak wielu widzów wciąż się waha i może zdecydować się na zakup biletu dopiero wtedy, gdy opinie po premierze okażą się pozytywne. Problem w tym, że raczej nikt nie spodziewa się fenomenalnego obrazu na miarę najlepszych kinowych „Gwiezdnych wojen”.



Kolejnym problemem - poza mizernym marketingiem - jest fakt, że obraz ma bardzo ograniczony target. Te „Gwiezdne wojny” to bezpośrednia kontynuacja serialu dostępnego wyłącznie na platformie Disney+, który śledziła przede wszystkim grupa największych fanów uniwersum. Na przeciętnego widza anonimowa postać w hełmie nie zadziała jak magnes - a sam szyld „Star Wars” to jednak trochę za mało. Szeroka publiczność w sporej części nie wie nawet, w jakim kontekście osadzić tę produkcję - a to już poważny problem. Dlatego też zainteresowanie jest tak niskie.

Filmem „The Mandalorian i Grogu” Disney chce ponownie ożywić markę na dużym ekranie, co jest teraz kluczowe dla jej przyszłości - zwłaszcza po mieszanym odbiorze ostatniej trylogii. Pytanie brzmi: czy przekształcenie jednego z seriali Disney+ w pełnoprawny film kinowy było rzeczywiście najlepszym sposobem, by to osiągnąć? Osobiście raczej w to wątpię.



Zgodnie z najnowszymi raportami, „The Mandalorian i Grogu” miał budżet produkcyjny w okolicach 166 mln - kwota ta nie uwzględnia jednak budżetu marketingowego.

Michał Jarecki 29.04.2026 12:15

