Biblioteka Vectry w maju pęka w szwach. Ponad 40 mocnych nowości
Vectra pokazała nowości na maj. W tym miesiącu nowości będzie sporo - do biblioteki wpadnie ponad 40 nowych tytułów, w tym hiciory prosto z kinowych ekranów.
Już zazdroszczę widzom, którzy mają dostęp do biblioteki VOD Vectry. Nie dość, że już teraz jest to kopalnia nowości i wartych uwagi tytułów, to w maju serwis dołoży do pieca - widzowie dostaną ponad 40 nowych produkcji, w tym te, które jeszcze do niedawna można było obejrzeć na wielkich ekranach. Co obejrzeć na platformie? Oprócz tego, że warto rzucić okiem na lwią część świeżutkich filmów, podpowiadamy, na co poświęcić swój czas w pierwszej kolejności.
Vectra - nowości na maj 2026. Co obejrzeć? TOP filmy
Drama
- Tytuł filmu: Drama (The Drama)
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 1h 54m
- Reżyseria: Kristoffer Borgli
- Obsada: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim, Mamoudou Athie
- Nasza ocena: 7/10
- Ocena IMDb: 7.5/10
"Drama" to jeden z najgorętszych i najpopularniejszych filmów tego roku. Fabuła produkcji skupia się na Emmie Harwood (Zendaya), pracowniczce księgarni z Luizjany i absolwentce filologii angielskiej na Uniwersytecie Bostońskim, oraz na Charlie'em Thompsonie (Robert Pattinson), brytyjskim dyrektorze Muzeum Sztuki w Cambridge. Niedługo przed swoim ślubem spotykają się oni ze swoimi znajomymi, którzy proponują, aby przed ceremonią zaślubin zagrać w pewną grę. Polega ona na tym, by powiedzieć sobie o najgorszej rzeczy, jaką w życiu zrobili.
Wartość sentymentalna
- Tytuł filmu: Wartość sentymentalna (Affeksjonsverdi)
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 2h 15m
- Reżyseria: Joachim Trier
- Obsada: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning
- Ocena IMDb: 7.8/10
Nominowana do 9 Oscarów produkcja to najnowsze dzieło Triera. "Wartość sentymentalna" opowiada historię dwóch sióstr - Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) i Nory (Renate Reinsve) - które na stypie po pogrzebie matki spotykają się z dawno niewidzianym ojcem, Gustavem (Stellan Skarsgård). Jest on znanym reżyserem filmowym, który pewnego dnia oznajmia Norze, aktorce teatralnej, aby zagrała w jego najnowszym filmie. Scenariusz został napisany specjalnie dla niej. Córka odrzuca jednak propozycję, w związku z czym Gustav decyduje się zatrudnić Rachel Kemp (Elle Faning), młodą gwiazdę Hollywood. Doprowadza to do napięć w rodzinie, które w końcu, po wielu latach, eskalują.
Pojedynek
- Tytuł filmu: Pojedynek
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 1h 52m
- Reżyseria: Łukasz Palkowski
- Obsada: Jakub Gierszał, Aidan Gillen, Julia Pietrucha, Bogusław Linda
- Nasza ocena: 7/10
- Ocena IMDb: 6.3/10
Użytkownicy serwisu Vectra będą mieli również okazję obejrzeć jeden z najciekawszych polskich filmów wojennych. Jego akcja osadzona jest w 1939 roku, kiedy świat pogrąża się w chaosie. Do niewoli trafiają tysiące wybitnych Polaków, w tym jeden pianista (Jakub Gierszał), którego wróg stara się złamać. Rozpoczyna się gra młodego oficera, ojca i męża wraz z agentem (Bogusław Linda), za którym stoi perfidia rosyjskiego systemu. Czas coraz bardziej się kurczy. Ten film trzeba zobaczyć!
Pomoc domowa
- Tytuł filmu: Pomoc domowa (The Housemaid)
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 2h 11m
- Reżyseria: Paul Feig
- Obsada: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone
- Nasza ocena: 8/10
- Ocena IMDb: 6.7/10
"Pomoc domowa", czyli jeden z najgłośniejszych filmów ostatnich miesięcy, skupia się na Milli (Sydney Sweeney), która zatrudnia się jako pomoc domowa w domu bogatego małżeństwa Winchesterów (Amanda Seyfried i Brandon Sklenar). Z biegiem czasu zachowania domowników zaczynają coraz bardziej ją niepokoić. Kiedy pewnego dnia odkrywa mroczny sekret swoich pracodawców, zdaje sobie sprawę, że grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo. Dla fanów thrillerów to pozycja obowiązkowa.
Anakonda
- Tytuł filmu: Anakonda (Anaconda)
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 1h 40m
- Reżyseria: Tom Gormican
- Obsada: Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandiwe Newton
- Ocena IMDb: 5.6/10
"Anakonda" to również ciekawa propozycja w bibliotece Vectry, która nie jest tym, czym się wydaje. Bohaterami produkcji są Doug (Jack Black) i Griff (Paul Rudd), najlepsi przyjaciele od dzieciństwa. Ich marzeniem od zawsze było nakręcenie remake'u swojego ulubionego filmu - "Anakondy". Gdy jednak na ich drodze pojawia się prawdziwa gigantyczna anakonda, plan filmowy zamienia się w miejsce pełne niebezpieczeństw.
Vectra: pełna lista najważniejszych nowości na maj 2026
- Pojedynek
- Drama
- Oni cię zabiją
- Ikona mody
- Wartość sentymentalna
- The Moment
- Samotnik
- Chopin Chopin!
- Anakonda
- Super Mario Bros.
- Minecraft: Film
- Pomoc domowa
- Greenland
