Biblioteka Vectry w maju pęka w szwach. Ponad 40 mocnych nowości

Już zazdroszczę widzom, którzy mają dostęp do biblioteki VOD Vectry. Nie dość, że już teraz jest to kopalnia nowości i wartych uwagi tytułów, to w maju serwis dołoży do pieca - widzowie dostaną ponad 40 nowych produkcji, w tym te, które jeszcze do niedawna można było obejrzeć na wielkich ekranach. Co obejrzeć na platformie? Oprócz tego, że warto rzucić okiem na lwią część świeżutkich filmów, podpowiadamy, na co poświęcić swój czas w pierwszej kolejności.

Vectra - nowości na maj 2026. Co obejrzeć? TOP filmy

Tytuł filmu: Drama (The Drama)

Drama (The Drama) Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 1h 54m

1h 54m Reżyseria: Kristoffer Borgli

Kristoffer Borgli Obsada: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim, Mamoudou Athie

Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim, Mamoudou Athie Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena IMDb: 7.5/10

"Drama" to jeden z najgorętszych i najpopularniejszych filmów tego roku. Fabuła produkcji skupia się na Emmie Harwood (Zendaya), pracowniczce księgarni z Luizjany i absolwentce filologii angielskiej na Uniwersytecie Bostońskim, oraz na Charlie'em Thompsonie (Robert Pattinson), brytyjskim dyrektorze Muzeum Sztuki w Cambridge. Niedługo przed swoim ślubem spotykają się oni ze swoimi znajomymi, którzy proponują, aby przed ceremonią zaślubin zagrać w pewną grę. Polega ona na tym, by powiedzieć sobie o najgorszej rzeczy, jaką w życiu zrobili.

Tytuł filmu: Wartość sentymentalna (Affeksjonsverdi)

Wartość sentymentalna (Affeksjonsverdi) Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 2h 15m

2h 15m Reżyseria: Joachim Trier

Joachim Trier Obsada: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning

Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning Ocena IMDb: 7.8/10

Nominowana do 9 Oscarów produkcja to najnowsze dzieło Triera. "Wartość sentymentalna" opowiada historię dwóch sióstr - Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) i Nory (Renate Reinsve) - które na stypie po pogrzebie matki spotykają się z dawno niewidzianym ojcem, Gustavem (Stellan Skarsgård). Jest on znanym reżyserem filmowym, który pewnego dnia oznajmia Norze, aktorce teatralnej, aby zagrała w jego najnowszym filmie. Scenariusz został napisany specjalnie dla niej. Córka odrzuca jednak propozycję, w związku z czym Gustav decyduje się zatrudnić Rachel Kemp (Elle Faning), młodą gwiazdę Hollywood. Doprowadza to do napięć w rodzinie, które w końcu, po wielu latach, eskalują.

Tytuł filmu: Pojedynek

Pojedynek Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 1h 52m

1h 52m Reżyseria: Łukasz Palkowski

Łukasz Palkowski Obsada: Jakub Gierszał, Aidan Gillen, Julia Pietrucha, Bogusław Linda

Jakub Gierszał, Aidan Gillen, Julia Pietrucha, Bogusław Linda Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena IMDb: 6.3/10

Użytkownicy serwisu Vectra będą mieli również okazję obejrzeć jeden z najciekawszych polskich filmów wojennych. Jego akcja osadzona jest w 1939 roku, kiedy świat pogrąża się w chaosie. Do niewoli trafiają tysiące wybitnych Polaków, w tym jeden pianista (Jakub Gierszał), którego wróg stara się złamać. Rozpoczyna się gra młodego oficera, ojca i męża wraz z agentem (Bogusław Linda), za którym stoi perfidia rosyjskiego systemu. Czas coraz bardziej się kurczy. Ten film trzeba zobaczyć!

Tytuł filmu: Pomoc domowa (The Housemaid)

Pomoc domowa (The Housemaid) Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 2h 11m

2h 11m Reżyseria: Paul Feig

Paul Feig Obsada: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone

Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena IMDb: 6.7/10

"Pomoc domowa", czyli jeden z najgłośniejszych filmów ostatnich miesięcy, skupia się na Milli (Sydney Sweeney), która zatrudnia się jako pomoc domowa w domu bogatego małżeństwa Winchesterów (Amanda Seyfried i Brandon Sklenar). Z biegiem czasu zachowania domowników zaczynają coraz bardziej ją niepokoić. Kiedy pewnego dnia odkrywa mroczny sekret swoich pracodawców, zdaje sobie sprawę, że grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo. Dla fanów thrillerów to pozycja obowiązkowa.

Tytuł filmu: Anakonda (Anaconda)

Anakonda (Anaconda) Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 40m

1h 40m Reżyseria: Tom Gormican

Tom Gormican Obsada: Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandiwe Newton

Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandiwe Newton Ocena IMDb: 5.6/10

"Anakonda" to również ciekawa propozycja w bibliotece Vectry, która nie jest tym, czym się wydaje. Bohaterami produkcji są Doug (Jack Black) i Griff (Paul Rudd), najlepsi przyjaciele od dzieciństwa. Ich marzeniem od zawsze było nakręcenie remake'u swojego ulubionego filmu - "Anakondy". Gdy jednak na ich drodze pojawia się prawdziwa gigantyczna anakonda, plan filmowy zamienia się w miejsce pełne niebezpieczeństw.

Vectra: pełna lista najważniejszych nowości na maj 2026

Pojedynek

Drama

Oni cię zabiją

Ikona mody

Wartość sentymentalna

The Moment

Samotnik

Chopin Chopin!

Anakonda

Super Mario Bros.

Minecraft: Film

Pomoc domowa

Greenland

Czytaj więcej w Spider's Web:

Anna Bortniak 29.04.2026 19:49

