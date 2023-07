Czeka nas starcie tytanów. Wybitne seriale konkurują o nagrody Emmy 2023 - oto nominacje!

Nagrody Emmy są przyznawane przez Academy of Television Arts & Sciences - po raz pierwszy rozdano je w 1949 roku. "Telewizyjne Oscary" z roku na rok zyskują na prestiżu (w przeciwieństwie do samych Oscarów): w końcu nadszedł czas, gdy produkcje odcinkowe są traktowane na równi z filmami. Mają wysokie budżety, gwiazdorskie obsady i dominują internetowe dyskusje. Zalicza się je do tzw. nagród EGOT, czyli czterech najważniejszych wyróżnień kulturalnych w USA (obok Oscara, Grammy i Tony).



Rok temu najbardziej poszczęściło się "Sukcesji", "Białemu lotosowi" i "Tedowi Lasso". W tym roku te same tytuły doczekały się największej liczby wyróżnień: "Sukcesja" ma szansę na aż dziesięć statuetek! Nowy "Lotos" doczekał się siedmiu nominacji, a "Ted Lasso" - sześciu. Laureatów poznamy 19 września. Tymczasem spójrzmy na pełną listę nominacji.