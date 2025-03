Uwielbiany aktor z Modern Family wcieli się w mordercę w Dexterze

„Dexter” to jeden z moich ulubionych seriali i oglądam go teraz po raz kolejny w oczekiwaniu na kontynuację. Dostaliśmy co prawda już takową w postaci „Dexter: Nowa krew”, a do tego w tym roku wyszedł prequel „Dexter: Grzech pierworodny”, ale to właśnie na „Dexter: Resurrection” najbardziej ostrzę sobie zęby, gdyż historia sympatycznego mordercy z sąsiedztwa zakończyła się cliffhangerem.