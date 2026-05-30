6. odcinek Stamtąd nadchodzi. Premiera po krótkiej przerwie

Trwa właśnie emisja najnowszego sezonu serialu „Stamtąd”. Produkcja jest coraz bliżej finału, co oznacza, że coraz więcej wiemy o tym tajemniczym świecie. I działa to zdecydowanie na korzyść serialu. O czym świadczą wysokie oceny kolejnych odcinków, w tym odcinka 5., który cieszy się największą średnią wystawionych not. Niestety po tak dobrym epizodzie przyszła przerwa.

Zbliża się premiera nowego odcinka Stamtąd

Po premierze 5. epizodu fani musieli uzbroić się w cierpliwość. Ze względu na przypadający 25 maja Memorial Day (Dzień Pamięci) 6. odcinek został przesunięty. Zwykle w tym czasie klasyczne telewizje wstrzymują swoje ramówki i poświęcają czas na wydania specjalne. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich stacji i serwisów streamingowych.



Dobra wiadomość jest taka, że serial wraca do ramówki już w następny poniedziałek, czyli 1 czerwca. W Polsce będzie dostępny od godziny 9:00 w HBO Max. Od tej pory serial będzie emitowany już normalnie.

4. sezon serialu „Stamtąd” liczy w sumie 10 odcinków, a finałowy dostaniemy 29 czerwca.

Harmonogram emisji kolejnych odcinków prezentuje się następująco:

Stamtąd sezon 4, odcinek 6 - 1 czerwca

Stamtąd sezon 4, odcinek 7 - 8 czerwca

Stamtąd sezon 4, odcinek 8 - 15 czerwca

Stamtąd sezon 4, odcinek 9 - 22 czerwca

Stamtąd sezon 4, odcinek 10 - 29 czerwca

Stamtąd – co z 5. sezonem?

5. sezon serialu „Stamtąd” został już potwierdzony. Twórca zapowiada, że nadchodząca seria będzie ostatnią, czyli tak jak było planowane od początku. Już w czasie konstruowania fabuły premierowej serii, produkcja miała być pomyślana tak, aby cała historia zamknęła się właśnie w 5 sezonach. Choć „Stamtąd” jest takim hitem, że nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, iż znajdzie się sposób, aby powrócić do tego mrocznego świata. Nawet jeśli odbędzie się to w formie jakiegoś spin-offa czy prequela.

Konrad Chwast 30.05.2026 19:22

