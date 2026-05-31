Dawno nie było tak mrocznych kryminałów na Netfliksie. Ale was pochłoną

Netflix dobrze wie, co robi. Doskonale zdaje sobie sprawę, że użytkownicy z całego świata uwielbiają kryminalne historie. Dlatego ciągle dodaje nowe filmy i seriale należące do gatunku. A one niezmiennie cieszą się ogromną popularnością. Nawet teraz w naszym kraju widzowie wciąż chętnie przecież sięgają po 2. sezon "Kasztanowego ludzika", który zadebiutował ładnych parę tygodni temu. Takie są zasady tej gry. Nowy kryminał wpada na platformę, zaraz staje się hitem i długo nie schodzi z topki najpopularniejszych tytułów w serwisie. Proste?



Tak samo więc pewnie będzie z nadchodzącymi propozycjami Netfliksa. W najbliższych dniach pojawi się kilka tytułów należących do gatunku, które zapowiadają się na smakowity kąsek dla nałogowych pożeraczy kryminałów. Będą to film "Kobieta z portu" i serial "Jedyny świadek". Ale rezerwujcie sobie czas na seanse nie tylko tych tytułów. Dostaniemy bowiem jeszcze coś ekstra.

Netflix - co obejrzeć?

"Kobieta z portu" o śledztwie prowadzonym przez detektywkę Annę Ripoll. W barcelońskim porcie znajduje ona związaną i zakneblowaną kobietę, która nie tylko nie wie, jak się znalazła w tej sytuacji, ale nie pamięta nawet kim tak naprawdę jest. Od tej pory główna bohaterka wraz z partnerem ścigają się z czasem, aby ustalić jej tożsamość. Zapowiada się dobrze?

Nie dość, że "Kobieta z portu" świetnie się zapowiada, to jeszcze ma dodatkowe cechy, które wręcz namaszczają ją na hit Netfliksa. To w końcu hiszpański film. A od czasu "Domu z papieru" użytkownicy szaleją na punkcie hiszpańskich produkcji. Ciągle łakną ich więcej, więcej i więcej. No i zazwyczaj na to "więcej" nie muszą długo czekać. Nie inaczej jest w tym wypadku.

"Kobieta z portu" zadebiutuje na Netfliksie w najbliższy piątek, 5 czerwca. Dzień wcześniej dostaniemy jednak drugi z wymienionych kryminałów. Tym razem serialowy. I nie z Hiszpanii, a Wielkiej Brytanii. "Jedyny świadek" opowiada historię naznaczonych tragedią ojcu i synu. Po tym jak Rachel zostaje zamordowana, Andre odkłada na bok swój ból i żal. Skupia się na wychowywaniu Aleksa. Chce zapewnić dobrostan pokiereszowanemu psychicznie chłopcu, ale głodne sensacji media i coraz bardziej zdesperowana policja mu tego nie ułatwiają.

W przypadku "Jedynego świadka" haczykiem na widzów może i nie jest kraj produkcji, ale może się nim okazać to, że dostajemy serial oparty na faktach. Jakich dokładnie? Tego dowiecie się z true crime'owego dokumentu "Morderstwo Rachel Nickell". Film będzie świetnym uzupełnieniem fabularnej opowieści. Odpowie na wszystkie nurtujące was pytania związane z tytułową zbrodnią, która miała miejsce w 1992 roku na błoniach Wimbledon Common.

Zarówno "Jedyny świadek" jak i "Morderstwo Rachel Nickell" zadebiutują na Netfliksie w ten sam dzień. Oznacza to, że pojawią się już w najbliższy czwartek, 4 czerwca. Do pary z "Kobietą z portu" naprawdę brzmi to jak plan na pełen napięcia mroczny weekend, nie?

Jeśli jednak z jakiegoś powodu kryminały nie są waszą rzeczą, w ofercie Netfliksa też znajdziecie premiery dla siebie. Bo prócz wymienionych tytułów na platformie dodatkowo pojawi się choćby 3-częściowy dokument "Michael Jackson: Werdykt", który odsłania kulisy procesu piosenkarza i przygląda się jego kontrowersyjnemu dziedzictwu.

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Mark Rober: CrunchLabs: Sezon 4 25/05/2026

Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Vinnie Jones 26/05/2026

Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki: Sezon 2 27/05/2026

Moje 3 grosze 27/05/2026

Zabijaj uważnie: Sezon 2 28/05/2026

Cztery pory roku: Sezon 2 28/05/2026

Rafa 29/05/2026

Ekipa z Calabasas 29/05/2026

Brazylia 1970: Trzecie mistrzostwo 29/05/2026

K-Pops! 30/05/2026

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Michael Jackson: Werdykt 03/06/2026

Jedyny świadek 04/06/2026

Morderstwo Rachel Nickel 04/06/2026

Dam ci lekcję 05/06/2026

Kobieta z portu 05/06/2026

Mundial 1994: Powrót Brazylii do chwały 07/06/2026

Rafał Christ 31.05.2026 08:57

