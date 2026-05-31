Czy Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki dostanie 3. sezon?

Ładowanie...

"Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" po raz pierwszy trafił na mały ekran w 2024 roku. Wówczas poznaliśmy młodą detektywkę, Pippę Fitz-Amobi, która wbrew wielu, zdecydowała się na śledztwo ws. śmierci Andie Bell i tego, kto tak naprawdę ją zabił. Współpracowała przy tym z Ravim - bratem oskarżonego o ten czyn Sala. Serial stał się hitem, a Emma Myers, wcielająca się w Pip, pokazała światu, że ma znacznie większy potencjał niż tylko granie na drugim planie w "Wednesday".

UWAGA: w dalszej części tekstu możliwe są spoilery fabuły 2. sezonu serialu

REKLAMA

Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki - czy będzie 3. sezon? Dobre wieści

Sprawa Andie Bell i Sala Singha została zamknięta. Pip Fitz-Amobi (Emma Myers) osiągnęła swój cel w postaci odkrycia prawdy. Bohaterka niby pragnie powrotu do normalności, ale jednocześnie ciężko jej zupełnie oderwać się od świata zagadek, w związku z czym prowadzi kryminalny podcast, będący niejako "zbiorem" tego co wie. W tym samym czasie trwają przygotowania do procesu Maxa Hastingsa (Henry Ashton). Nieoczekiwanie, brat przyjaciela Pip, a zarazem kluczowy świadek w sprawie, Jamie Reynolds (Eden Hambelton Davies), znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Pip ściga się z czasem, by go odnaleźć, nim Hastings uniknie odpowiedzialności. Nie wie jeszcze, że natrafi na ślad kolejnej sprawy z przeszłości.

Podobnie jak w 1. sezonie, w drugim działo się sporo. "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" przyzwyczaił widzów do tego, że jest istnym maratonem akcji, faktów, nazwisk i trzeba bardzo uważnie oglądać, by się we wszystkim połapać. Finał najnowszej odsłony w naturalny sposób rozpalił oczekiwania fanów i wywołał pytania odnośnie tego, czy i kiedy dojdzie do ponownego spotkania z Pip. Zakończenie sygnalizuje w czytelny sposób, że "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" jeszcze powróci.

REKLAMA

Z finału wiemy, że głównym złym w tej historii był Charlie Green - nowy sąsiad Pip, który przeprowadził się do Little Kilton nie bez przyczyny. Jego siostra była jedną z ofiar Scotta Brunswicka - seryjnego mordercy wykorzystującego do swoich czynów syna, nazwanego później Młodym Brunswickiem i ukrytego przed światem oraz uwagą mediów pod zmienionym nazwiskiem. Tym synem okazał się Stanley - młody ochroniarz w lokalnym klubie golfowym, który chciał spokojnie rozpocząć nowe życie. Zaginięcie Jamiego Reynoldsa również zostało wyjaśnione - wplątał się w oszustwo dokonywane przez Laylę Mead (fałszywa tożsamość Greena) i został zamknięty przez Stanleya w jego łazience.

W trakcie fabuły wielokrotnie widzieliśmy, jak ktoś zostawiał Pip groźby brzmiące "Kto będzie cię szukał, kiedy to ty znikniesz?" - najpierw w formie gazety, napisu na jej szafce, a w ostatniej scenie 2. sezonu - na laptopie w jej pokoju. To jasny sygnał, że autor gróźb wysuwanych wobec Pip jest dalej na wolności. Mamy do czynienia z cliffhangerem, który z dużym prawdopodobieństwem buduje podwaliny pod przyszły, 3. sezon. W tym momencie nie ma jednak żadnych oficjalnych informacji na temat daty premiery. Gdyby sugerować się przerwami pomiędzy sezonami, racjonalnym terminem powrotu serialu byłby 2028 rok.

Warto też pamiętać, że "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" został przedłużony na drugi sezon w listopadzie 2024 roku, a zatem kilka miesięcy po premierze. Wobec tego rozsądną byłaby teza, że na konkretne wieści od Netfliksa jeszcze poczekamy. Biorąc pod uwagę finał 2. sezonu, nie ma co jednak zaprzeczać - twórcy otworzyli drzwi do 3. sezonu. Tu pojawiają się pytania: co i kogo w nim zobaczymy? Czy Pip znów zmierzy się z wpływowym i wolnym Maxem Hastingsem? Czy Charlie Green zostanie złapany? A może wróci do Little Kilton? To otwarte pytania, na które odpowiedzi z radością poznam.

Jeśli chcecie przeczytać recenzję 2. sezonu "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki", znajdziecie ją tutaj.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 31.05.2026 06:02

Ładowanie...

REKLAMA