Użytkownicy Disney+ zakochali się w nowym serialu. Ogląda się go na raz

Użytkownicy Disney+ potrzebowali takiego serialu. Dostali go w takiej dawce, że spędzają przy nim długie godziny. I wciąż nie mają go dość. Dlatego "Perfect Crown" już od dłuższej chwili nie schodzi z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych produkcji odcinkowych na platformie w naszym kraju.

Rafał Christ

Poza tym użytkownicy Disney+ pozostają użytkownikami Disney+. Będąc jeszcze w euforii po premierze "Mandaloriana i Grogu" ciągle sięgają "Gwiezdne wojny". Star Warsy dominują w topkach najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. Wśród najchętniej oglądanych filmów jest ich sześć, w przypadku seriali występują w liczbie dwóch. Zdominowały więc czas subskrybentów, nie pozostawiając wiele miejsca na inne produkcje.

Mimo to użytkownicy Disney+ znajdują chwilę, żeby zobaczyć jeszcze "Ostatnie starcie" Punishera, wołać "Pomocy" z Rachel McAdams w czarnej komedii Sama Raimiego i wybierają się do dystopijnej przyszłości z "Opowieści podręcznej" w "Testamentach". To wszystko już było. Każda z wymienionych produkcji od dłuższego czasu gości w topkach najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. Nuda! No prawie. Bo wśród seriali znalazła się pewna nowość. Co więcej, zajmuje pierwszą pozycję w zestawieniu.

Disney+ - co obejrzeć?

Wśród seriali wszelkie "Genialne Morgany", "Daredevile" czy "Rywale" mogą się schować. One są gdzieś tam na dalszych miejscach topki, bo użytkownicy Disney+ najchętniej obecnie sięgają po "Perfect Crown". Nowy zabiera nas do Korei z monarchią konstytucyjną, gdzie tradycja stylowo miesza się z nowoczesnością. Genialna pani dyrektor ma wszystko prócz pochodzenia, przez co ciągle jest lekceważona. Książę I-ANA ma natomiast tylko status. Los stawia tych dwoje na swojej drodze, dzięki czemu postanawiają zawrzeć kontraktowe małżeństwo.

Nie dość że "Perfect Crown" brzmi na opowieść bajkową, to jeszcze bajkowo wygląda. Takiej właśnie historii i estetyki potrzebowali użytkownicy Disney+. Dlatego właśnie produkcja błyskawicznie po swojej premierze wdarła się na pierwsze miejsce topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Wciąż się na nim utrzymuje. Subskrybenci oglądają ją długo i namiętnie. Mogą to robić, bo serwis nie wypuszczał odcinków w tygodniowych odstępach.

Najpierw, jeszcze w zeszłym tygodniu, na Disney+ zadebiutowały pierwsze cztery odcinki, a niedługo potem dołoczyło do nich osiem pozostałych. Produkcja do najkrótszych więc nie należy. Składa się z 12 epizodów, z czego każdy liczy sobie ponad godzinę. To dużo czasu spędzonego w świecie przedstawiony. Ale użytkownicy platformy ewidentnie nie mają nic przeciwko. Zresztą, trudno im się dziwić. Wpisujemy się w trend światowy.

Jeszcze przed premierą w Polsce "Perfect Crown" zadebiutowało na Hulu i Disney+ w innych krajach. Jeszcze 15 maja Deadline podawał, że to najpopularniejsza koreańska produkcja dostępna na wymienionych platformach. Istny top, rekord, po prostu nie pogadasz. Użytkownicy z całego świata oglądali ją przez ponad 43 mln godzin. Nie wiadomo jednak ile do tego wyniku myśmy dorzucili, gdy już się u nas pojawiła.

Otwartym pozostaje też pytanie, jak długo "Perfect Crown" utrzyma się w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ w naszym kraju. W końcu platforma co chwilę dorzuca jakieś nowości i jedna z tych nadchodzących może zaraz zdetronizować koreańską produkcję. Ale na razie nie ma co gdybać. Można dalej się nią zachwycać.

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:

  1. Punisher: Ostatnie starcie
  2. Mandalorian i Grogu: Za kulisami
  3. Pomocy
  4. Diabeł ubiera się u Prady
  5. Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów
  6. Gwiezdne wojny: Mroczne widmo
  7. Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje
  8. Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja
  9. Gwiezdne wojny: Atak klonów
  10. Predator: Strefa zagrożenia
Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:

  1. Perfect Crown
  2. Testamenty
  3. Maul - Mistrz Cienia
  4. The Mandalorian
  5. Genialna Morgan
  6. Daredevil: Odrodzenie
  7. Czarnobyl: Świadkowie tragedii
  8. Hoży doktorzy: Powrót
  9. Rywale
  10. Punisher
Rafał Christ
30.05.2026 17:19
