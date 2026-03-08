Polacy złośliwie o reprezentantce na Eurowizję 2026. Pamiętacie Blankę?

Ładowanie...

Eurowizja co roku wzbudza sporo emocji już na poziomie preselekcji. Za każdym razem są one dowodem na to, że nie da się dogodzić wszystkim. Większość widzów najbardziej dało się zadowolić chyba w zeszłym roku, kiedy na 69. edycję Konkursu Piosenki Eurowizji wysłaliśmy Justynę Steczkowską. Przez wielu była ona nazywana nawet czarnym koniem tego wydarzenia. I choć wokalistka rzeczywiście dotarła do finału, to niestety nie udało jej się dotrzeć nawet na podium - Polka zajęła dopiero 14. miejsce, zdobywając 156 punktów.

W tym roku na konkurs pojedzie Alicja Szemplińska z piosenką "Pray". Piosenkarka została wybrana głosami widzów, którzy głosowali SMS-ami i za pośrednictwem aplikacji TVP VOD. Było jasne, że wybór nie przypadnie do gustu wszystkim, ale jednak zadecydowała większość. Teraz internauci ostro komentują swój własny werdykt, co udowadnia, że chyba nigdy nie będą z wyboru zadowoleni.

Widzowie krytykują wybór Alicji Szemplińskiej na Eurowizję 2026. Odechciewa się czytać

Telewizja Polska opublikowała wpis, w którym ogłosiła, że Alicja będzie reprezentowała Polskę na Eurowizji 2026. Pod postem pojawiły się oczywiście pozytywne komentarze, w których internauci życzyli jej powodzenia, ale wybijają się również te nieprzychylne opinie, które skreślają wokalistkę jeszcze zanim Eurowizja zdążyła się zacząć:

Na pewno nie, nic z taką piosenką nie osiągnie, pomimo jej wokalu i zdolności. To nie jest eurowizyjna piosenka.

Tylko Stasiu zasługiwał żeby reprezentować Polskę na Eurowizji.

Gratulacje, należało się Alicji, ale finału z tą piosenką niestety nie będzie.

Znów będziemy blisko ostatnich miejsc na Eurowizji. Dlaczego głosują ludzie, którzy często nie maja bladego pojęcia o muzyce, a nie jury złożone ze specjalistów od muzycznych talentów? No cóż, ci zdolniejsi od kandydatki i tak pokażą na co ich stać. Poczekajmy.

Jak można taki gniot wysłać na Eurowizję. Piosenka nijaka. Dziwny rytm, co chwila krzyk, zmiana tempa. Niestety, ale do finału nie przejdziemy z czymś takim. Tancerze, o ile można ich nazwać tancerzami, robią minę jak kot sr**ący na pustyni.

To ciekawe podejście, bo w końcu to widzowie zdecydowali i można przyjąć, że wszystko odbywało się w sposób transparentny (można mieć jedynie wątpliwości co do samej organizacji wydarzenia, czyli brak występów na żywo i emisja nagranych wcześniej koncertów). Mimo to wciąż pojawiają się głosy niezadowolenia. Niektórzy chyba już zapomnieli o prawdziwym skandalu, który rozegrał się w 2023 roku. Właśnie wtedy Blanka została wybrana, by reprezentować Polskę na Eurowizji, mimo że to Jann był największym faworytem widzów. Pojawiły się wówczas zarzuty i sfałszowaniu głosów.

Tymczasem Szemplińska może pochwalić się dokonaniami w branży muzycznej - wygrała program "Hit, Hit, Hurra!" w 2016 roku czy 10. edycję programu "The Voice of Poland" w 2019 roku. Być może niektórzy nie zdają sobie sprawy, że Alicja już wcześniej miała reprezentować Polskę na Eurowizji, co wywalczyła zwycięstwem w formacie "Szansa na sukces. Eurowizja 2020". Na konkurs nie pojechała - został on odwołany w związku z pandemią. W kolejnej edycji również nie uczestniczyła, ponieważ reprezentantem Polski został Rafał Brzozowski, w związku z czym nie miała okazji wykorzystać swojej szansy. Teraz w końcu nadarzyła się okazja i choćby dlatego za tę utalentowaną artystkę powinniśmy trzymać kciuki.

Anna Bortniak 08.03.2026 18:06

