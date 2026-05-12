Netflix udostępnił stronę, która pokazuje, jak serwis wpłynął na twoje życie

Ładowanie...

10 lat temu Netflix zaczął dostarczać rozrywkę widzom w ponad 190 krajach na świecie. Od tego czasu, stał się głęboko zakorzenionym inwestorem w przemysły kreatywne, produkując chętnie oglądane seriale i filmy w ponad 50 krajach. Gospodarczy, kulturowy i społeczny wpływ tych produkcji rozprzestrzenił się na całym świecie, oddziałując na gospodarki, branże i codzienne życie milionów ludzi. I nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości.

Jak jednak podkreśla firma:

REKLAMA

Nasz wpływ wykracza poza rozrywkę. Przyczyniamy się do rozwoju gospodarek, wspieramy społeczności i tworzymy efekt domina w kulturze. (...) Jednak za kulisami największą siłą ostatniej dekady były relacje, które udało nam się zbudować, oraz ludzie, dzięki którym wszystko to było możliwe. To właśnie jest prawdziwy „efekt Netfliksa”.

Efekt Netfliksa

„Od miejsc pracy, które tworzymy na planie, i bodźca ekonomicznego, który nasze produkcje przynoszą lokalnym społecznościom, po piosenki, których fani nie mogli wyrzucić z głowy, oraz kraje, których inspiracje do odwiedzenia widzimy na ekranie - odkryj najlepsze historie dekady i jaką rolę odegrał Netflix na thenetflixeffect.com"



- czytamy w oświadczeniu firmy.

REKLAMA

Jak możecie zobaczyć po kliknięciu w powyższy link, „The Netflix Effect” obejmuje dziesięć historii. Czytamy w nich m.in. o tym, jak firma tworzy miejsca pracy, wspiera branżę i wzmacnia gospodarki, wnosząc do tej światowej ponad 325 mld dol. wartości dodanej brutto. Inwestycja ponad 13 mld dol. w filmy i seriale wiązała się ze stworzeniem ponad 425 tys. miejsc pracy dla aktorów, scenarzystów, reżyserów, researcherów i artystów efektów specjalnych VFX, a także zapewniły zatrudnienie ponad 700 tys. statystów oraz pracownikom angażowanych na krótkoterminowe zlecenia.



Netflix słusznie przypomina, że jego wpływ nie ogranicza się do skali globalnej. Każda produkcja Netfliksa jest przecież jednocześnie produkcją lokalną - tworzącą miejsca pracy i wspierającą rozwój biznesów wszędzie tam, gdzie powstaje.



O wpływie lokalnych produkcji Netfliksa - jako inicjatorów ogólnokrajowych dyskusji, rozważań, które na trwale wpisały się w lokalną kulturę - pisaliśmy już kiedyś na przykładzie „Heweliusza”. Ten przypadek to doskonała ilustracja jednego z komponentów Efektu Netfliksa.



Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Michał Jarecki 12.05.2026 12:35

Ładowanie...