Trzeba jeszcze raz przeliczyć głosy. Trwają naciski na TVP w sprawie Eurowizji, tym razem sprawa jest poważna

Wciąż głośno jest o koncercie eurowizyjnym, który nie dość, że podzielił ludzi, to jeszcze sprowokował dyskusję o prawdziwości wyników. Po występach 10 artystów najpierw ogłoszony został ranking stworzony przez jury, na czele którego stanęła Edyta Górniak. Uznano, że najlepiej zaprezentowała się Blanka z piosenką "Solo". Później doliczone zostały głosy widzów. Ostatecznie do walki stanął Jann, typowany na faworyta Eurowizji oraz polsko-bułgarska piosenkarka Blanka. To właśnie ona pojedzie do Liverpoolu w maju, gdzie będzie reprezentować nasz kraj.