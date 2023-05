Chorwacka grupa Let 3, która zaprezentowała się na scenie w Liverpoolu, wywołała swoim występem mnóstwo emocji. Obok tego politycznego show nie można było przejść obojętnie. Piosenka "Mama ŠČ!" doceniona została przez widzów Eurowizji i przeszła dalej. Gwiazdorzy z chorwackiej grupy Let 3 zaprezentowali się w oryginalnych stylizacjach, natomiast zarówno ich kostiumy, ale też układ taneczny i oczywiście tekst piosenki nawiązały w prześmiewczy sposób do prezydentów Rosji oraz Białorusi. Choć nazwiska Łukaszenki oraz Putina nie pojawiają się w piosence, łatwo można wywnioskować, że chodzi właśnie o nich.