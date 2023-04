Kiedy do gry wchodzi facet z Florydy, wiesz, że będzie się działo. Nowy serial Netfliksa to ostra jazda

Serial nie wstydzi się swojego pulpowego rodowodu, ani gatunkowego szaleństwa. On z każdym odcinkiem grzęźnie w nich coraz bardziej. Właśnie dlatego potrafi wciągnąć niczym bagno. To taka oldschoolowa rozrywka, przez co albo chce się serial od razu zbindżować, albo ogląda się go jednym okiem do kotleta. Tak czy siak, zabawa jest jak na plażowej imprezie w Pensacoli, podczas której wyrzuca się zdechłe ryby poza granice stanu. Kto w ogóle wpadł na taki pomysł? Czemu co roku przyciąga to tysiące osób? Co jest z tą Florydą nie tak, do cholery?



Serial "Facet z Florydy" obejrzycie na platformie Netflix.