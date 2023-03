Nowi "Power Rangers", finał wikińskiego cyklu i jeszcze więcej polskiego kina w kwietniu na Netfliksie

Nareszcie poznaliśmy listę premier nowych filmów i seriali na Netfliksie w kwietniu 2023. Oznacza to, rzecz jasna, jeszcze więcej polskich produkcji, które będą biły rekordy popularności, a także sporo zagranicznych nowinek, z których przynajmniej część zapowiada się intrygująco. Sprawdźmy, co na pewno trafi do serwisu w najbliższych tygodniach.