Co szykuje 2. sezon Roostera? Nie mogę się doczekać

Greg Russo (Steve Carell) jest słynnym pisarzem. Sam raczej nie nazwałby się literatem stulecia - jego seria "Rooster" to raczej powieści lekkie, rozrywkowe, takie które jedni uznają za cool, a inni za seksistowskie. Greg odwiedza kampus Ludlow, aby wygłosić wykład i spotkać się z tamtejszymi studentami. Tak naprawdę jego głównym celem jest jednak spotkanie z wykładającą na uczelni córką Katie (Charly Clive), która właśnie została porzucona przez dotychczasowego partnera, również nauczającego, Archiego (Phil Dunster). Splot wydarzeń sprawia, że Greg otrzymuje posadę pisarza-rezydenta i będzie wykładał w Ludlow. Mężczyzna próbuje odnaleźć się w nowym środowisku, zaś jego córka - otrzaskać się z faktem, że jej tata jest również jej kolegą z pracy.

Wnioski z finału Roostera. Co pokaże serial w 2. sezonie?

Za "Roosterem" stoi Bill Lawrence - twórca m.in. "Teda Lasso" i "Terapii bez trzymanki". To czuć, bowiem serial reprezentuje dość zbliżony ton historii: często posługuje się inteligentnym humorem, natomiast porusza również sprawy nieco bardziej boleśniejsze. Steve Carell w roli Grega Russo znów dał aktorski koncert i choć nie wieszczę mu worka nagród, to zrobił świetną robotę, balansując pomiędzy zabawną aurą swojego bohatera a kryzysem emocjonalnym, przez który przechodzi. Nic dziwnego, że w finałowym odcinku na (będącej niespodzianką) imprezie pożegnalnej Russo byli prawie wszyscy, z którymi się zetknął.

Dla widza ostatni odcinek nie był jednak imprezą pożegnalną - jakiś czas temu potwierdzono, że "Rooster" powróci z 2. sezonem.

Jak wiadomo, ponownie nie wyjdzie poza mury uczelni Ludlow - będzie rozgrywał się w trakcie wiosennego semestru. A ten, biorąc pod uwagę nowe okoliczności, zapowiada się emocjonująco.



Wiemy bowiem, że Greg, choć pierwotnie planował opuszczenie Ludlow, w ostatniej chwili dzwoni do Walta (John C. McGinley) i pyta, czy byłaby opcja powrotu w kolejnym semestrze. Rektor jest zadowolony z tego pytania i odpowiada na nie twierdząco, jednak sytuacja zapowiada się na ciut bardziej skomplikowaną niż dotychczas - była żona Grega, Beth (Connie Britton) przejmie posadę Walta i zostanie nową rektorką uczelni. To z pewnością wpłynie na dynamikę nie tylko między nimi, ale również silnie zamiesza w emocjach głównego bohatera - wiemy bowiem, że z jednej strony łączy ich pewna cyniczna niechęć i złośliwości wobec siebie nawzajem, z drugiej - długa małżeńska więź i córka. Pozostanie Grega na kampusie może również wpłynąć na jego relację z Cristle - sekretarką Walta, z którą wcześniej łączyło go płomienne uczucie, a która wydawała się z nim żegnać z poczuciem, że więcej go nie zobaczy.



Nie on jeden jednak ma skomplikowane życie pod tym względem - krótko po tym, gdy Archie porzuca Sunny dla Katie, ta druga, początkowo zadowolona z obrotu spraw, ostatecznie uświadamia sobie, że nie może z nim być. Archie zatem pada ofiarą sytuacji, którą de facto sam sobie stworzył - zdradzając Katie, potem przywiązując się do Sunny i następnie porzucając ją. 2. sezon pewnie napisze nowy rozdział dla tej postaci, ale nawet zakładając szansę na odkupienie, nie spodziewałbym się prędko pozytywnego rozstrzygnięcia dla tego bohatera.



Nie należy również wykluczać, że rozwinie się relacja pomiędzy Gregiem a Dylan (Danielle Deadwyler), która w ostatnim odcinku ujawnia mu, że traktuje go jako przyjaciela i cieszy się, że ze sobą nie spali, ale dlatego, że gdy do tego dochodzi, po wszystkim czuje się jakoś dziwnie w towarzystwie takiej osoby. Niby to wytycza ścieżkę ich relacji jasno, ale przy takiej chemii obojga bohaterów, nie ignorowałbym jej romantycznego potencjału.

Adam Kudyba 12.05.2026 09:38

