Kiedy kolejne odcinki Wdowiej Zatoki? Genialny serial dopiero się rozkręca
"Wdowia Zatoka" pod koniec kwietnia zadebiutowała na Apple TV. Parę odcinków genialnego horroru komediowego już za nami, ale jeszcze więcej dopiero zmierza na platformę. Kiedy się pojawią? Podajemy pełen harmonogram emisji.
"Wdowia Zatoka" zabiera nas do tytułowego nadmorskiego miasteczka w Nowej Anglii. Burmistrz ma marzenie, aby zmienić wyspę w atrakcję turystyczną. Nikomu więcej się ten pomysł nie podoba. Wszystko przez to, że wierzą w legendy, wedle których miejscowość jest przeklęta. Tom Loftis uznaje to za głupie przesądy. Ale kiedy udaje mu się osiągnąć cel i przyciąga kolejnych zwiedzających, upiory i demony okazują się prawdziwe. Dzięki temu twórcy sięgają po kolejne horrorowe konwencje, podając je z przymrużeniem oka.
Ta mieszanka horroru i komedii bardzo przypadła krytykom do gustu. Początkowo serial miał 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Teraz ten wynik spadł. Ale niewiele, bo tylko o 3 proc. Wciąż więc cieszy się ogromnym uznaniem, do którego dołączają się widzowie. W mediach społecznościowych wychwalają "Wdowią Zatokę", wystawiając jej najwyższe możliwe noty. Piszą, że nie widzieli w tym roku lepszego serialu.
Wdowia Zatoka - kiedy kolejne odcinki serialu Apple TV?
Nic więc dziwnego, że "Wdowia Zatoka" tak świetnie się ogląda. Od czasu swej premiery nie schodzi z topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Apple TV. W naszym kraju zajmuje aktualnie trzecie miejsce - tuż za "Znajomymi i sąsiadami" oraz "For All Mankind". Ale zaraz może wdrapać się w zestawieniu wyżej. W końcu jesteśmy chwilę przed debiutem kolejnego odcinka komediowego horroru.
"Wdowia Zatoka" pojawiła się na Apple TV 29 kwietnia. Na start produkcji dostaliśmy pierwsze dwa odcinki. Kolejne debiutują co tydzień. Na ten moment dostępne są trzy z nich. Przed nami jeszcze siedem. Kiedy zostaną trafią na platformę? Tak prezentuje się pełen harmonogram emisji serialu:
- Odcinek 1 - już dostępny
- Odcinek 2 - już dostępny
- Odcinek 3 - już dostępny
- Odcinek 4 - 13 maja
- Odcinek 5 - 20 maja
- Odcinek 6 - 27 maja
- Odcinek 7 - 27 maja
- Odcinek 8 - 3 czerwca
- Odcinek 9 - 10 czerwca
- Odcinek 10 - 17 czerwca
Czyli kolejne odcinki "Wdowiej Zatoki" debiutują na Apple TV w każdą środę. Najczęściej pojedynczo, ale jak widać, za dwa tygodnie dostaniemy dwa epizody naraz. Dzięki temu 17 czerwca pojawi się finał hitowego serialu. Oznacza to, że przed nami jeszcze ponad miesiąc odkrywania tajemnic tytułowej wyspy.
Więcej o Apple TV poczytasz na Spider's Web:
- Widzowie już okrzyknęli nowy serial arcydziełem. Zmiótł streamingową konkurencję
- Nowy horror Apple TV ośmiesza Stamtąd. Będziecie pękać ze śmiechu
- Aktualnie nie ma w streamingu lepszego serialu. Wszystkim się podoba
- Thriller z Taronem Egertonem, dla którego zarwiesz nockę w weekend
- Nowe sci-fi wypełnia pustkę po The Expanse. Tego właśnie fani potrzebowali