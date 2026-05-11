Kiedy kolejne odcinki Wdowiej Zatoki? Genialny serial dopiero się rozkręca

Ładowanie...

"Wdowia Zatoka" zabiera nas do tytułowego nadmorskiego miasteczka w Nowej Anglii. Burmistrz ma marzenie, aby zmienić wyspę w atrakcję turystyczną. Nikomu więcej się ten pomysł nie podoba. Wszystko przez to, że wierzą w legendy, wedle których miejscowość jest przeklęta. Tom Loftis uznaje to za głupie przesądy. Ale kiedy udaje mu się osiągnąć cel i przyciąga kolejnych zwiedzających, upiory i demony okazują się prawdziwe. Dzięki temu twórcy sięgają po kolejne horrorowe konwencje, podając je z przymrużeniem oka.



Ta mieszanka horroru i komedii bardzo przypadła krytykom do gustu. Początkowo serial miał 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Teraz ten wynik spadł. Ale niewiele, bo tylko o 3 proc. Wciąż więc cieszy się ogromnym uznaniem, do którego dołączają się widzowie. W mediach społecznościowych wychwalają "Wdowią Zatokę", wystawiając jej najwyższe możliwe noty. Piszą, że nie widzieli w tym roku lepszego serialu.

REKLAMA

Wdowia Zatoka - kiedy kolejne odcinki serialu Apple TV?

Nic więc dziwnego, że "Wdowia Zatoka" tak świetnie się ogląda. Od czasu swej premiery nie schodzi z topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Apple TV. W naszym kraju zajmuje aktualnie trzecie miejsce - tuż za "Znajomymi i sąsiadami" oraz "For All Mankind". Ale zaraz może wdrapać się w zestawieniu wyżej. W końcu jesteśmy chwilę przed debiutem kolejnego odcinka komediowego horroru.

"Wdowia Zatoka" pojawiła się na Apple TV 29 kwietnia. Na start produkcji dostaliśmy pierwsze dwa odcinki. Kolejne debiutują co tydzień. Na ten moment dostępne są trzy z nich. Przed nami jeszcze siedem. Kiedy zostaną trafią na platformę? Tak prezentuje się pełen harmonogram emisji serialu:

Odcinek 1 - już dostępny

Odcinek 2 - już dostępny

Odcinek 3 - już dostępny

Odcinek 4 - 13 maja

Odcinek 5 - 20 maja

Odcinek 6 - 27 maja

Odcinek 7 - 27 maja

Odcinek 8 - 3 czerwca

Odcinek 9 - 10 czerwca

Odcinek 10 - 17 czerwca

Czyli kolejne odcinki "Wdowiej Zatoki" debiutują na Apple TV w każdą środę. Najczęściej pojedynczo, ale jak widać, za dwa tygodnie dostaniemy dwa epizody naraz. Dzięki temu 17 czerwca pojawi się finał hitowego serialu. Oznacza to, że przed nami jeszcze ponad miesiąc odkrywania tajemnic tytułowej wyspy.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Więcej o Apple TV poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 11.05.2026 17:01

Ładowanie...