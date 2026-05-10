Czy będzie 3. sezon Kasztanowego ludzika? Warunek jest jeden

Czy serial "Kasztanowy ludzik" doczeka się 3. sezonu? Użytkownicy Netfliksa z pewnością zadają sobie pytanie na temat kontynuacji uwielbianej duńskiej produkcji kryminalnej. Platforma nie ogłosiła oficjalnie, czy taka powstanie, ale pozostawiła miejsce na spekulacje. Co z dalszym ciągiem tej historii?

Anna Bortniak
Artykuł zawiera spoilery 2. sezonu "Kasztanowego ludzika: Zabawa w chowanego".

Po kilku długich latach oczekiwania subskrybenci Netfliksa doczekali się 2. sezonu "Kasztanowego ludzika". Najnowsza odsłona koncentruje się na sprawie zabójstwa 41-letniej Zary Solak, które do złudzenia przypomina sposób, w jaki sprawca porzucił zwłoki 17-letniej Emmy Holst. Śledztwo prowadzą detektywka Naia Thulin (Danica Ćurcić) oraz Mark Hess z Europolu (Mikkel Boe Folsgaard). Oboje prędko orientują się, że morderca prowadził ze swoimi ofiarami przerażającą grę w chowanego i dochodzą do wniosku, że sprawa łączy się ze zbrodnią, do której doszło w latach 90.

Duńska produkcja kryminalna to adaptacja dwóch powieści Sorena Sveistrupa: "Kasztanowy ludzik" oraz "Zabawa w chowanego". Obie skupiają się na innych sprawach kryminalnych, choć główni bohaterowie pozostają ci sami. Czy powrócą w 3. sezonie, by poprowadzić kolejne śledztwo?

Kasztanowy ludzik - czy będzie 3. sezon?

Ci, którzy widzieli już 2. sezon "Kasztanowego ludzika", wiedzą, że nie wszyscy bohaterowie mogliby powrócić w potencjalnym 3. sezonie. Detektywka Naia niestety została postrzelona przez Petera Hougarda i zmarła wskutek rany postrzałowej. W konsekwencji Mark sam musiał doprowadzić śledztwo do końca, lecz dzięki kasetom VHS, które odkryła Naia, udało mu się dostrzec powiązania między mordercą z lat 90., a jego współczesnym naśladowcą. Na końcu finałowego odcinka Mark proponuje Le, córce Nai, aby nastolatka z nim zamieszkała. Byłoby to symboliczne domknięcie obydwu sezonów.

Mimo to istnieje oczywiście szansa, że "Kasztanowy ludzik" doczeka się kontynuacji - w końcu to jeden z seriali, który widzowie Netfliksa oglądają na potęgę. W związku z tym, że Mark wrócił już do Kopenhagi i zamierza się tam osiedlić, biorąc pod opiekę Le, mógłby on wstąpić w szeregi lokalnej policji i pomóc śledczym w rozwiązywaniu kolejnych zagadkowych morderstw. Możliwości jest wiele, lecz teraz najprawdopodobniej wszystko zależy od tego, czy Sveistrup napisze nową książkę.

Jak wcześniej wspomniałam, serial zostały oparty o dwie powieści - "Kasztanowy ludzik" oraz "Zabawa w chowanego". Na drugą pozycję czekaliśmy dosyć długo, bo aż do 2025 roku. Dopiero rok po wydaniu książki nowy sezon duńskiej produkcji zadebiutował na Netfliksie. Można zatem wywnioskować, że Dorte Warnoe Hogh i David Sandreuter, twórcy serialu, nie chcieli wymyślać swojej własnej historii i wciąż zamierzali współpracować z autorem książek.

Na ten moment nie ma wieści na temat tego, czy Sveistrup planuje napisać kolejną powieść z uniwersum "Kasztanowego ludzika". Jeśli taka się pojawi, dopiero wówczas można spekulować na temat potencjalnego 3. sezonu. Nie ma na ten temat żadnych oficjalnych doniesień od Netfliksa, a zatem trzeba cierpliwie czekać.

10.05.2026 16:24
Tagi: Seriale kryminalneSeriale Netflix
