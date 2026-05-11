Po co Fatimie tyle ziemi? Wyjaśniamy zagadkę 4. sezonu Stamtąd

Fatima to jedna z najistotniejszych postaci "Stamtąd". Bohaterka grana przez Pegah Ghafoori od samego początku jawiła się jako dobra dusza miasteczka, przynosząca swoimi codziennymi postawami i charakterem nadzieję na to, że w tym zagłębiu zła i mroku jest cień szansy na dobro. Czas jednak pokazał, że nawet najlepsi i najbardziej empatyczni ludzie mogą zostać zniszczeni - emocjonalnie i fizycznie. Oba te warianty spotkały Fatimę, która nie jest już tą samą postacią.

Czemu Fatima zbierała ziemię? Nowy odcinek Stamtąd przynosi odpowiedź

W poprzednim odcinku byliśmy świadkami niespodziewanego sojuszu Fatimy i Elgina (Nathan D. Simmons), a zatem chłopaka, który ją więził, omamiony wizjami kobiety w kimonie, mówiącej mu, że ciąża Fatimy jest wielką szansą na to, by wreszcie wszyscy uciekli z miasteczka. Oczywiście wiemy (i wiedzieliśmy), że to nieprawda, a fakt, że Fatima de facto urodziła potwora, który odrodził się w podziemnej jaskini jako Smiley (jeden z potworów), straumatyzował ją doszczętnie. Nie powinno dziwić, że Elgin, świadomy swojego błędu (i pozbawiony jednego oka), próbuje teraz zadośćuczynić dziewczynie, naprawić krzywdę, którą jej wyrządził.

Fatima nakazuje Elginowi, by ten przyniósł jej jak najwięcej ziemi. Było to dość konfundujące dla widzów, a nowy odcinek pokazał, że nie tylko dla nich - Kenny, Jade i Boyd, gdy dowiadują się o tym (Kenny jako pierwszy, gdy dostrzega przeciekający sufit w domu kolonialnym), zastanawiają się, co Fatima robi. W trakcie jednej ze scen Fatima ujawnia cel swojej dziwnej inicjatywy - buduje golema, olbrzyma z gliny, wywodzącego się z folkloru żydowskiego, który ma symbolizować nadzieję:

Tam, skąd pochodzę, wiara była bardzo ważna. Definiowała nas. Ale tata opowiadał o różnych wyznaniach. Doprowadzał mamę do szału, bo wiedziała, że to niebezpieczne. A on się uśmiechał i mówił, że oni się mylą: "Wszyscy myślą, że ich droga jest tą jedyną. Nie rozumieją, że wszystkie drogi prowadzą do Boga? Można dotrzeć tam na różne sposoby". Tata opowiadał nam mnóstwo historii, bajek i mitów, ale ostatnio często myślę o jednej legendzie. Słyszałeś o golemie?

Wszystko wskazuje na to, że za sprawą budowanego golema, Fatima próbuje niejako znaleźć oparcie w przeszłości i tym, w co wierzy od najmłodszych lat, zająć się czymś, co da jej spokój i namiastkę ukojenia. Gdy później Boyd relacjonuje Kenny'emu rozmowę z Fatimą, przekazuje mu jej słowa o tym, że buduje golema, określając go "olbrzyma zrobionego z gliny, który chroni ludzi". To zasadniczo wcale nie uspokaja tematu - zachowanie dziewczyny wciąż zdaje się być zupełnie inne, niż dotychczas. Bliskie ziemi są zatem podejrzenia, że wszystko to, czego Fatima dotychczas doświadczyła - ze szczególnym uwzględnieniem ciąży - nieodwracalnie ją zmienia.

Dowiadujemy się również, że bohaterka czuje więź ze Smileyem, a stworzenie glinianego golema nadaje jej swego rodzaju poczucie większej siły i odporności ("Gdy to lepię, staję się silniejsza"), przed potencjalnym starciem z nim. Boyd decyduje, by póki co dać bohaterce spokój, bo nikomu nie szkodzi. Ma jednak dylemat - jak sam stwierdza, waha się, czy ją powstrzymywać, czy jej pomóc. Ostatecznie wraz z Kennym ustalają, by dać jej wolną rękę i spokój. Nie ma jednak szans, że ten wątek nie powróci w przyszłości - pytanie brzmi, w jakiej formie. Czy golem ożyje? Czy rzeczywiście Fatima będzie bezpieczniejsza? Kolejne odcinki zapewne przyniosą odpowiedzi na owe pytania.

Adam Kudyba 11.05.2026 12:33

