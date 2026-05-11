Fani odetchnęli z ulgą. Arcydzieło sci-fi powróci znacznie szybciej

Musiały minąć aż trzy lata od premiery serialu, który nieoczekiwanie stał się streamingowo-popkulturową sensacją, zanim na ekrany trafiła jego wyczekiwana kontynuacja. 2. odsłona znakomitego „Rozdzielenia” zadebiutowała w Apple TV+ w styczniu 2025 r., a na część 3. wciąż jeszcze czekamy.



Choć to fenomenalne sci-fi wciąż zbierało entuzjastyczne recenzje i wysokie noty od widzów, a w wyścigu popularności wyprzedził nawet „Teda Lasso”, stając się najchętniej oglądaną produkcją w historii platformy, ponad rok po zakończeniu 2. odsłony prace na planie „trójki” wciąż się nie rozpoczęły, co wzbudziło uzasadnione wątpliwości. Fani obawiają się, że i tym razem przyjdzie nam zbroić się w cierpliwość przez trzy lata - na szczęście portretujący głównego bohatera Adam Scott rozwiał wątpliwości.

Rozdzielenie, sezon 3. - kiedy premiera? Znacznie szybciej niż ostatnio

Zawsze staramy się skrócić czas pomiędzy sezonami, ale ważniejsze jest dla nas to, żeby serial był świetny, a nie po prostu gotowy jak najszybciej. Ale zdecydowanie planujemy wypuścić 3. sezon znacznie wcześniej niż poprzednio, kiedy przerwa trwała trzy lata - to zdecydowanie za długo.

Aktor potwierdził również, że zdjęcia do nowych odcinków rozpoczną się „już bardzo wkrótce”. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów fabularnych.



Obietnica Scotta z pewnością napawa optymizmem. Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że co najmniej dwuletnia przerwa jest nieunikniona. Ponieważ produkcja jeszcze się nie rozpoczęła, powrót serialu przed początkiem 2027 r. wydaje się mało realny. Możemy zatem ostrożnie założyć, że 3. seria trafi do Apple TV+ w 1. kwartale przyszłego roku.

Serial otrzymał liczne nominacje do Primetime Emmy Awards, w tym w kategoriach aktorskich. Za role w drugim sezonie wyróżnieni zostali m.in. Britt Lower i Tramell Tillman. Istotną zmianą będzie fakt, że Ben Stiller nie wyreżyseruje żadnego odcinka 3. sezonu, mimo że odpowiadał za 11 epizodów dwóch poprzednich odsłon. Nadal jednak pozostanie zaangażowany jako producent wykonawczy. Twórcą serialu i showrunnerem pozostaje Dan Erickson.



W 3. części serial będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami ostatniego finału, w którym Mark S. (Adam Scott) wybiera Helly R. (Britt Lower) zamiast Gemmy (Dichen Lachman), żony swojego „zewnętrznego” ja. Po wydarzeniach związanych z Gemmą i projektem Cold Harbor korporacja Lumon stanie przed koniecznością przegrupowania sił.

Michał Jarecki 11.05.2026 14:20

