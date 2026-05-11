Polski film pobił Chłopaków. Homelander już nie rządzi na Prime Video

"The Boys" zadebiutowali na Prime Video 8 kwietnia. Chłopaki błyskawicznie wdrapali się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. I nie chcieli z niego zejść. Strącić im korony z głowy nie dał rady nawet polski hit, który do niedawna gościł w kinach. "Dalej jazda 2" musiała się zadowolić środkowym stopniem podium zestawienia. Teraz w ogóle jest w jego środku, bo wraz z kolejnymi nowościami odsuwało się coraz dalej. Okupuje obecnie piąte miejsce, gdyż inna rodzima nowość zrobiła coś, co jej się nie udało.



W piątek na Prime Video wylądował bowiem młodzieżowy film, na który od dawna czekali użytkownicy Netfliksa. Zaraz, zaraz. Co to za pomieszanie z poplątaniem? Sprawa wydaje się skomplikowana, ale jest nad wyraz prosta. "Piep*zyć Mickiewicza 3" zadebiutowało na innej platformie niż widzowie się spodziewali.

Piep*zyć Mickiewicza 3 hitem Prime Video

Bo to było tak, że pierwsza część "Piep*zyć Mickiewicza" szału w kinach nie zrobiła. Jakiś czas potem zadebiutowała na Netfliksie, gdzie cieszyła się ogromną popularnością. Dzięki temu polski film dostał sequel, który po swojej premierze na wielkich ekranach dołączył do swojego poprzednika w ofercie streammingowego giganta. Ale od tamtej pory minęło sporo czasu.

Dwie części "Piep*zyć Mickiewicza" pozostają dostępne na Netfliksie, aczkolwiek pojawiły się też na Prime Video. Jak się okazuje, były to podwaliny pod to, co stało się 8 maja. To wtedy właśnie najnowsza odsłona serii polskich filmów młodzieżowych zadebiutowała na platformie Amazona. Nie trafiła wcześniej do oferty streamingowego giganta. Pojawiła się od razu u jego konkurencji.

Uzbrojeni w dostęp do Prime Video fani "Piep*zyć Mickiewicza" nie zwlekali. Od razu zaczęli oglądać najnowszą odsłonę przygód uwielbianych bohaterów. Wystarczył jej jeden weekend, aby strącić "The Boys" z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona. Być może jednak niedługo Chłopaki odzyskają swoją utraconą właśnie pozycję.

W najbliższą środę na Prime Video pojawi się nowy, siódmy już odcinek 5. i zarazem finałowego sezonu "The Boys". A to na pewno podbije zainteresowanie produkcją. Dzięki temu może uda jej się pokonać "Piep*zyć Mickiewicza 3" i wrócić na pierwsze miejsce topki najpopularniejszych tytułów dosepnych na platformie w nszym kraju.

Rafał Christ 11.05.2026 16:11

