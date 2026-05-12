Pierścienie Władzy mają konkretną datę premiery. Kiedy 3. sezon?

Na małe ekrany wraca długo wyczekiwany "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Serial zadebiutował we wrześniu 2022 roku i doczekał się już dwóch sezonów. Poprzednią odsłonę widzowie mogli oglądać po około dwuletniej przerwie i wszystko wskazuje na to, że Amazon utrzyma to tempo (no, może z drobną obsuwą). Ogłoszono, kiedy 3. sezon będzie dostępny dla subskrybentów Prime Video i można powiedzieć, że to właściwie już zaraz.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - data premiery 3. sezonu ogłoszona. Kiedy?

Prime Video ogłosił datę premiery najnowszej odsłony produkcji ze świata J.R.R. Tolkiena podczas prezentacji Amazon Upfront - 3. sezon serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" zadebiutuje 11 listopada 2026 roku. Tak, rok premiery również warto podać, ponieważ wcześniej pojawiały się doniesienia, że produkcja wejdzie na ekrany dopiero w 2027 roku. Tak się jednak nie stało, dzięki czemu Amazon może utrzymać podobną przerwę między sezonami (około dwuletnią).

W 3. sezonie nastąpi skok czasowy o kilka lat w szczytowym momencie wojny elfów przeciwko Sauronowi. Jest on coraz bliżej stworzenia Jedynego Pierścienia, który ma mu dać absolutną władzę nad całą Śródziemiem. Dodatkowo mają pojawić się również wątku skupione na rozwoju Rivendell, upadku Numenoru oraz drodze Gandalfa jako czarodzieja.

J.D. Payne i Patrick McKay pełnią funkcję showrunnerów oraz producentów wykonawczych wraz z Lindsey Weber, Justinem Doble, Kate Hazell oraz producentką wykonawczą i reżyserką Charlotte Brandstrom. Do obsady powrócą m.in. Clark, Aramayo, Vickers, Weyman i Baldry. W ekipie znaleźli się również tacy aktorzy jak Jamie Campbell Bower, Andrew Richardson, Eddie Marsan, Zubin Varla i Adam Young.

Podczas prezentacji Peter Friedlander, dyrektor ds. globalnej telewizji w Amazon MGM Studios, powiedział:

Od samego początku serial ten uosabiał rozmach, ambicję i kinową narrację, które charakteryzują największe globalne seriale Prime Video. Niezwykła reakcja milionów fanów na całym świecie jasno pokazała, że ta podróż przez Śródziemie nadal budzi emocje, a dynamika ta tylko wzrosła przed 3. sezonem.

To nie są czcze słowa - Prime Video ujawniło, że serial przyciągnął przed ekrany 185 mln widzów na całym świecie. W konsekwencji produkcja odcinkowa stała się jednym z głównych czynników wpływających na wzrost liczby nowych subskrypcji Prime i wciąż pozostaje nie tylko największą premierą w historii serwisu, ale również tą najdroższą.

Przez długi czas "Pierścienie Władzy" były uznawane za najdroższy serial w historii. Nie tylko w historii Prime Video, ale w ogóle. Budżet przeznaczony na tę produkcję był bezprecedensowy - na wyprodukowanie 1. sezonu przeznaczono około 465 mln dol., co równało się około 58 mln dol. na jeden odcinek. Łącznie na 2 sezony wydano ponad 800 mln dol., a kwoty podobno wciąż rosną.

Anna Bortniak 12.05.2026 08:25

