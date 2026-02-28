Za chwilę nowy Taniec z Gwiazdami. Kto wystąpi w programie?

Ładowanie...

Powiedzieć, że ostatnia edycja "Tańca z gwiazdami", to jak nic nie powiedzieć. Nie brakowało znakomitych występów, ani kontrowersji wokół niektórych uczestników - zwłaszcza duetów Katarzyny Zillman i Janji Lesar oraz Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej. Ostatecznie żadne z nich nie zatriumfowało, a Kryształowa Kula trafiła do Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej. Na kogo przyjdzie pora tym razem?

Taniec z Gwiazdami - kiedy premiera?

Od kilku edycji "Taniec z Gwiazdami" emitowany jest w niedzielę wieczorem. Nowa odsłona programu nie wywróci tego trendu - zmagania uczestników po raz pierwszy będzie można śledzić 1 marca o 19:55 na antenie Polsatu. Nie zmieniają się również zasady - co odcinek prawdopodobnie odpadać będzie jedna z par. W przestrzeni medialnej pojawiają się informacje, że tym razem twórcy programu mogą zrezygnować z utartego schematu w postaci tego, że w pierwszym odcinku nikt nie odpada. Czy to oznacza bardziej zaciekłą walkę na parkiecie? Przekonamy się.

Taniec z Gwiazdami - uczestnicy nowej edycji

Wśród biorących udział w tanecznych zmaganiach zawsze mieliśmy do czynienia z mieszanką światów: w programie brali udział aktorzy, muzycy, celebryci, sportowcy i inni znani ludzie. W tym przypadku nie jest inaczej: wśród gwiazd mamy uznanych aktorów, influencerów, przedstawiciela świata mediów i muzyki.

Oto skład nowej edycji "Tańca z Gwiazdami":

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Gamou Fall i Hanną Żudziewicz

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Natsu i Wojciech Kucina

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

Izabella Miko i Albert Kosiński

Kamil Nożyński i Izabela Skierska

Jasper i Daria Syta

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Nie ulega wątpliwości, że jest to skład, który wzbudzi emocje. O Kryształową Kulę rywalizować będą postacie o ugruntowanej pozycji w polskim świecie kina (Potocka, Boczarska), takie, które do tego aspirują (Gałązka, Fabijański), znające show-biznes od podszewki (Kędzierski), reprezentujące młode pokolenie spod znaku generacji Z (Natsu, Pawłowski, Jasper). Sporo szumu narobił udział Izabelli Miko - nie od dziś wiadomo, że ma ona taneczne wykształcenie, co rodzi pytanie o uczciwość nadchodzącej rywalizacji. Fani kultowego już "Ślepnąc od świateł" z pewnością się ucieszą na widok Kamila Nożyńskiego, który w tym serialu wcielał się w Kubę, głównego bohatera.

Dla wielu sympatyków tańca szczególnym wydarzeniem może być powrót Stefano Terrazzino. Włoski mistrz wraca na parkiet "Tańca z Gwiazdami" po pięcioletniej przerwie - ostatni raz wystąpił w 25. edycji, kiedy to wraz z Izabelą Małysz zajął 7. miejsce. W gronie tancerzy zobaczymy również powracającą po niemal dwuletniej przerwie Hannę Żudziewicz, która poprzednio partnerowała Filipowi Bobkowi i zajęła z nim 5. miejsce w 28. edycji.

Na poziomie grona prowadzących i jurorów nie poczyniono żadnych zmian. Gospodarzami niezmiennie będą Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna, zaś przywilej oceniania uczestników będzie ponownie należał do Iwony Pavlović, Tomasza Wygody, Ewy Kasprzyk i Rafała Maseraka.

Adam Kudyba 28.02.2026 07:25

