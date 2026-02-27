HBO planuje spin-offy Harry'ego Pottera? To się może udać

Ładowanie...

Warner Bros. Discovery doświadcza ogromnych zmian, odkąd w minionym roku wystawiło się na sprzedaż. Choć do pewnego momentu było pewne, że WBD zostanie przejęte przez Netflix, w zeszły czwartek pojawiła się informacja, że ostatnia oferta streamingowego giganta została przejęta przez Paramount Skydance, który również zaciekle walczył o zakup całej platformy. Najpewniej to właśnie w jego rękach znajdą się wszystkie marki WBD.

W tym samym czasie David Zaslav i JB Pettette, liderzy WBD, rozmawiali na temat nadchodzących programów Warnera i HBO Max, a także o kanałach linearnych Discovery Global. Zapewniali, że "HBO nigdy nie było silniejsze", przyszłość marki maluje się w jasnych barwach, a portfolio stale się umacnia i rozwija. Wspomniano przy tym o "Harrym Potterze", co można rozumieć jako sugestię, że w przypadku kultowej franczyzy nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa.

HBO planuje rozszerzyć serię o spin-offy? Tak sugerują szefowie Warner Bros. Discovery

Podczas konferencji Perrette, który nadzoruje globalny streaming i gry w WBD, zauważył, że "HBO liczy na około 10 lat serii o Harrym Potterze" - donosi Variety. Podkreślił, że cała operacja rozpocznie się w przyszłym roku, mając najpewniej na myśli serial "Harry Potter". Czy Perrette mógł jednak zasugerować, że uniwersum poszerzy się o kolejne spin-offy? To wcale nie jest wykluczone.

Wiadomo, że serial "Harry Potter" zadebiutuje na początku przyszłego roku. Z początkowej narracji wynikało, że każdy sezon produkcji będzie opierał się o kolejne książki z serii, a jest ich w sumie 7. Oznaczałoby to, że jeden rok mógłby odpowiadać jednemu sezonowi. Tego jednak nie jesteśmy w stanie z całą pewnością stwierdzić - wyprodukowanie jednej odsłony może trwać po pierwsze dłużej, a po drugie już w zeszłym roku pojawiały się doniesienia, że być może niektóre powieści doczekają się adaptacji w postaci więcej niż jednego sezonu. Dekada mogłaby się zatem odnosić tylko do produkcji serialu.

Jednak w związku z tym, że "Harry Potter" jest jedną z najpopularniejszych marek WBD, w obecnej sytuacji gigant będzie chciał umacniać swoją pozycję poprzez poszerzanie kultowego uniwersum. A to oznacza, że nie można wykluczyć potencjalnych spin-offów. "Mamy doskonałą widoczność dla rosnącej liczby treści, które są podstawą wszystkiego, co robimy" - powiedział Perrette. "Prawdziwe owoce zaczną się pojawiać w latach 2027–2028, kiedy powrócimy do niektórych z naszych największych serii".

Do tej pory powstały 3 prequele oryginalnej serii o Harrym Potterze. Mowa o filmach "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" (2016), "Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda" (2018) i "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" (2022). Nie odniosły one jednak takiego sukcesu, jak filmy, dlatego utknęły w martwym punkcie. Być może nowi aktorzy, którzy wystąpią w nadchodzącym serialu, wniosą świeżość do uniwersum i zainspirują twórców do nakręcenia nowych produkcji. A ci na brak pomysłów z pewnością nie mogą narzekać.

Anna Bortniak 27.02.2026 15:34

