REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

HBO planuje spin-offy Harry'ego Pottera? To się może udać

Podczas gdy widzowie czekają na premierę serialu "Harry Potter", HBO najwyraźniej planuje swoje kolejne kroki w związku z uwielbianą franczyzą. Szef Warner Bros. zasugerował, że uniwersum J.K. Rowling może rozszerzyć się o nowe produkcje, co oznacza, że możemy liczyć na potencjalne spin-offy.

Anna Bortniak
harry potter spin offy czy beda warner bros discovery hbo max
REKLAMA

Warner Bros. Discovery doświadcza ogromnych zmian, odkąd w minionym roku wystawiło się na sprzedaż. Choć do pewnego momentu było pewne, że WBD zostanie przejęte przez Netflix, w zeszły czwartek pojawiła się informacja, że ostatnia oferta streamingowego giganta została przejęta przez Paramount Skydance, który również zaciekle walczył o zakup całej platformy. Najpewniej to właśnie w jego rękach znajdą się wszystkie marki WBD.

W tym samym czasie David Zaslav i JB Pettette, liderzy WBD, rozmawiali na temat nadchodzących programów Warnera i HBO Max, a także o kanałach linearnych Discovery Global. Zapewniali, że "HBO nigdy nie było silniejsze", przyszłość marki maluje się w jasnych barwach, a portfolio stale się umacnia i rozwija. Wspomniano przy tym o "Harrym Potterze", co można rozumieć jako sugestię, że w przypadku kultowej franczyzy nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa.

REKLAMA

HBO planuje rozszerzyć serię o spin-offy? Tak sugerują szefowie Warner Bros. Discovery

Podczas konferencji Perrette, który nadzoruje globalny streaming i gry w WBD, zauważył, że "HBO liczy na około 10 lat serii o Harrym Potterze" - donosi Variety. Podkreślił, że cała operacja rozpocznie się w przyszłym roku, mając najpewniej na myśli serial "Harry Potter". Czy Perrette mógł jednak zasugerować, że uniwersum poszerzy się o kolejne spin-offy? To wcale nie jest wykluczone.

Wiadomo, że serial "Harry Potter" zadebiutuje na początku przyszłego roku. Z początkowej narracji wynikało, że każdy sezon produkcji będzie opierał się o kolejne książki z serii, a jest ich w sumie 7. Oznaczałoby to, że jeden rok mógłby odpowiadać jednemu sezonowi. Tego jednak nie jesteśmy w stanie z całą pewnością stwierdzić - wyprodukowanie jednej odsłony może trwać po pierwsze dłużej, a po drugie już w zeszłym roku pojawiały się doniesienia, że być może niektóre powieści doczekają się adaptacji w postaci więcej niż jednego sezonu. Dekada mogłaby się zatem odnosić tylko do produkcji serialu.

Jednak w związku z tym, że "Harry Potter" jest jedną z najpopularniejszych marek WBD, w obecnej sytuacji gigant będzie chciał umacniać swoją pozycję poprzez poszerzanie kultowego uniwersum. A to oznacza, że nie można wykluczyć potencjalnych spin-offów. "Mamy doskonałą widoczność dla rosnącej liczby treści, które są podstawą wszystkiego, co robimy" - powiedział Perrette. "Prawdziwe owoce zaczną się pojawiać w latach 2027–2028, kiedy powrócimy do niektórych z naszych największych serii".

Do tej pory powstały 3 prequele oryginalnej serii o Harrym Potterze. Mowa o filmach "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" (2016), "Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda" (2018) i "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" (2022). Nie odniosły one jednak takiego sukcesu, jak filmy, dlatego utknęły w martwym punkcie. Być może nowi aktorzy, którzy wystąpią w nadchodzącym serialu, wniosą świeżość do uniwersum i zainspirują twórców do nakręcenia nowych produkcji. A ci na brak pomysłów z pewnością nie mogą narzekać.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
27.02.2026 15:34
Tagi: Harry PotterHBOHBO MaxWarner Bros.
Najnowsze
14:51
Kto może być nową Lady Whistledown? Typujemy
Aktualizacja: 2026-02-27T14:51:00+01:00
14:03
Wielki Marty zmierza do VOD. Film nareszcie w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-27T14:03:37+01:00
13:33
Zostań Rycerzem Siedmiu Królestw - wyniki konkursu
Aktualizacja: 2026-02-27T13:33:47+01:00
12:55
Kultowa seria horrorów nie traci wigoru. Ta krwawa telenowela nigdy mi się nie znudzi
Aktualizacja: 2026-02-27T12:55:58+01:00
10:43
Rusza nowa edycja The Voice Kids. Kogo zobaczymy w programie?
Aktualizacja: 2026-02-27T10:43:47+01:00
9:54
Paramount będzie gigantem. Co oznacza przejęcie Warner Bros?
Aktualizacja: 2026-02-27T09:54:07+01:00
7:52
Netflix wycofuje się z kupna Warner Bros. To już koniec telenoweli
Aktualizacja: 2026-02-27T07:52:44+01:00
20:32
Netflix pokazał zwiastun nowego kryminału. Na nic nie czekam bardziej
Aktualizacja: 2026-02-26T20:32:00+01:00
19:25
Czy Sophie i Benedict wzięli ślub? Odpowiedź jest w scenie po napisach
Aktualizacja: 2026-02-26T19:25:00+01:00
18:19
TOP 5 nowości Netfliksa na weekend. Kultowy serial to jeszcze nic
Aktualizacja: 2026-02-26T18:19:00+01:00
17:57
Gorąca rywalizacja wraca z 2. sezonem. Jeszcze sobie poczekamy
Aktualizacja: 2026-02-26T17:57:09+01:00
16:16
Najdroższy serial wszech czasów staje się darmowy. Obejrzysz go bez subskrypcji
Aktualizacja: 2026-02-26T16:16:00+01:00
15:00
Co dalej z 3-Majówką? Smutna informacja dla uczestników
Aktualizacja: 2026-02-26T15:00:16+01:00
14:09
Bohaterowie kryminału Prime Video i serialu Netfliksa się spotkają
Aktualizacja: 2026-02-26T14:09:35+01:00
10:50
Chuligani Jezusa wparowali na Prime Video. Głośny polski film już w streamingu
Aktualizacja: 2026-02-26T10:50:21+01:00
10:17
Kto wystąpi w 23. edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo? Lista uczestników
Aktualizacja: 2026-02-26T10:17:08+01:00
10:02
Nowe odcinki Bridgertonów mnie zirytowały. A już polubiłam 4. sezon
Aktualizacja: 2026-02-26T10:02:38+01:00
9:32
To pytanie dręczy fanów Rycerza Siedmiu Królestw. Martin zabronił na nie odpowiadać
Aktualizacja: 2026-02-26T09:32:45+01:00
9:03
Seniorzy kontra potwory. To nowy serial twórców Stranger Things
Aktualizacja: 2026-02-26T09:03:10+01:00
20:44
Użytkownicy HBO Max, możecie już płakać po najlepszym serialu dekady
Aktualizacja: 2026-02-25T20:44:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA