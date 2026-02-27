Rusza nowa edycja The Voice Kids. Kogo zobaczymy w programie?

Ładowanie...

"The Voice Kids" na telewizyjnych ekranach gości od 2018 roku. Program okazał się furtką do niejednej kariery: jego zwycięzcami byli m.in. Roksana Węgiel, Sara James i Maciej Maciejczak. Najbardziej aktualną zwyciężczynią jest Zosia Wójcik (drużyna Tomsona i Barona) która w 2025 roku sięgnęła po wygraną. Już niedługo przekonamy się, jakie diamenty wokalne tym razem nas zaskoczą.

The Voice Kids 9 - kiedy premiera?

Całkiem niedawno zakończyła się edycja polskiego "Voice'a", poświęcona seniorom. Zgodnie z kalendarzem, następne w kolejce jest właśnie "The Voice Kids". 9. edycja rozpocznie się 28 lutego o 20:30. Tak jak zawsze, będzie można obejrzeć program na TVP2 - pierwsze odcinki, tradycyjnie, będą etapem tzw. Przesłuchań w Ciemno, w trakcie których trenerzy będą szukać przyszłych członków swoich drużyn. Jak informuje telewizja, widzów czeka 6 tygodni Blindów (Przesłuchań w Ciemno), 3 tygodnie Bitew połączonych z etapem tzw. sing-off i oczywiście finał.

Do sieci trafiła już zapowiedź pierwszych dwóch odcinków rozpoczynającej się w sobotę muzycznej rywalizacji. Znajdziecie ją poniżej:

The Voice Kids 9 - jury, prowadzący

Skoro o nich mowa, kto w tym roku będzie miał ten zaszczyt? W tej materii zaszły spore zmiany - na trzy jurorskie fotele aż dwa mają nowych "właścicieli".

Oto, kogo zobaczymy w 9. edycji "The Voice Kids":

Cleo - piosenkarka, autorka tekstów, reprezentantka Polski na Eurowizji, w programie od 2. edycji

- piosenkarka, autorka tekstów, reprezentantka Polski na Eurowizji, w programie od 2. edycji Blanka - piosenkarka, reprezentantka Polski na Eurowizji, modelka, ćwierćfinalistka "Tańca z gwiazdami"

- piosenkarka, reprezentantka Polski na Eurowizji, modelka, ćwierćfinalistka "Tańca z gwiazdami" Tribbs (Mikołaj Trybulec) - producent muzyczny, kompozytor, DJ, współautor piosenek biorących udział w Eurowizji

Ten skład oznacza, że ze "starej ekipy" ostała się jedynie Cleo, zaś Tomson i Baron oraz Natasza Urbańska pożegnali się z programem. W przypadku twórców Afromental jest to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ zasiadali oni w jurorskich fotelach od pierwszej edycji. Natasza Urbańska była trenerką zaledwie przez dwie edycje (w tym jedna zwycięska, za sprawą jej podopiecznej, Michell Siwak). Nie zmienia się jednak grono prowadzących - te funkcje wciąż będą pełnić Paulina Chylewska i Michalina Sosna, zaś ekipę zza kulis znów stanowić będą Antoni Scardina i Jan Dąbrowski.

Do zdjęcia głównego użyto materiałów prasowych Telewizji Polskiej.

Adam Kudyba 27.02.2026 10:43

