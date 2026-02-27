Zostań Rycerzem Siedmiu Królestw - wyniki konkursu

Ładowanie...

Udowodniliście, że podobnie jak Dunk nie trzeba mieć nazwiska rodowego ani zamku, by stać się rycerzem. Wystarczy dowcip, dystans do siebie i celne zawołanie bojowe, które mrozi krew w żyłach (lub po prostu bawi).

Wysoka Rada Redakcyjna obradowała długo. Były spory, polał się atrament, a kilka klawiatur niemal uległo zniszczeniu podczas prób odwzorowania waszych okrzyków. Ostatecznie jednak wybraliśmy tych, których historie chwyciły nas za serca najbardziej.

Nasz konkurs kończy się razem ze wspaniałym serialem „Rycerz Siedmiu Królestw”, o którym napisaliśmy bardzo wiele, ale nie spodziewaliśmy się, że ich was natchnie on do szukania własnych, rycerskich tożsamości. Trudno się zresztą dziwić, bo serial okazał się najlepszą produkcja fantasy ostatnich lat, bijąc na głowę konkurencję, nawet bliską.

Oto Zwycięzcy Turnieju

Pierwsze dwa miejsca otrzymują od nas projektor Samsung Freestyle o wartości 1950 PLN brutto każdy.

Zwycięzcy:

Karola i jej rycerz Ser Radomir, który nie cierpi pszczół (bo za dużo pracują), a który walczy pod herbem z bawolim łbem.

Jakub i jego ser Bariston z czterodzielną tarczą, od której człowiek od razu robi się pobudzony.

Zdecydowaliśmy się również nagrodzić ośmiu innych rycerzy, którzy zaskoczyli nas piórem ostrym niczym miecz! Oto śmiałkowie, którzy otrzymają od nas nagrody książkowe:

Piotr i jego rycerz, ser Bezrobotny Łotr z Metropolii Łomianki. Zawołanie: Niech żyje szajbus paskudny!

Michał i jego rycerz, ser Walton Żelazna Ręka. Zawołanie: Niech stal nas sądzi!

Aleksandra i jej rycerz, ser Aleksandra Płomienistooka. Zawołanie: Niech ogień rozstrzygnie wszystko!

Magdalena i jej rycerz, ser Magdalena z Seegard, zwana Zaprzysiężoną wilczycą. Zawołanie: Gdy Wilk wyje, bogowie słuchają!

Jarek i jego rycerz, ser Jaryk „Czarny Sęp” Bulturion, zawołanie: Wieki Przetrwamy!

Szymon i jego rycerz, ser Simon „Pogromca Smoków”. Zawołanie: Ogień umiera na moim ostrzu!

Marcin i jego rycerz, ser Łakomy. Zawołanie: Za żarcie!

Małgorzata i jej rycerz, ser Małgorzata Niewysoka zwana Błędnym Rycerzem Zaginionych Kluczy i Złej Pogody. Zawołanie: Jakoś to będzie

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Do zwycięzców odezwiemy się drogą mailową na początku przyszłego tygodnia.



O konkursie pisaliśmy tutaj.

Co dalej z Rycerzem Siedmiu Królestw?

Serial nie tylko doczeka się 2. sezonu, ale showrunner Ira Parker informuje, że będą starali się dostarczać po jednym sezonie co roku. Wiemy również, że George R.R. Martin przekazał showrunnerowi niedokończone jeszcze historie o Dunku i Jaju, w sumie jest to aż 12 opowieści.

Więcej o Rycerzu Siedmiu Królestw przeczytacie w naszych tekstach:

Konrad Chwast 27.02.2026 13:33

