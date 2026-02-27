Kto może być nową Lady Whistledown? Typujemy

Ładowanie...

Nowa odsłona losów członków kultowego już rodu przyniosła wiele najróżniejszych emocji. Choć skoncentrowano się przede wszystkim na wątku miłosnym Benedicta (Luke Thompson) i Sophie (Yerin Ha), fabułę stanowiły też poboczne historie. Częścią jednej z nich była Penelope (Nicola Coughlan), która w ubiegłym sezonie ujawniła się jako Lady Whistledown - autorka kroniki towarzyskiej, zdradzającej kulisy, sekrety i plotki z życia lokalnej socjety.

Kim jest nowa Lady Whistledown? Typujemy kandydatki

Wątek Lady Whistledown w tym sezonie należy raczej do drugo-, a nawet trzecioplanowych. Penelope mierzy się z konsekwencjami swojego nowego statusu - często trafia przed oblicze żądnej ploteczek królowej, ale również konfrontuje się z kobietą, której los pogorszył się wskutek ujawnienia jej romansu z jednym ze szlachciców.

Finalnie Pen decyduje się oficjalnie zrezygnować z prowadzenia kroniki towarzyskiej, jednak...niedługo później pojawia się nowa kronika Lady Whistledown. Pytanie brzmi: kto ją napisał? Widzów może to zaintrygować tym bardziej, że, jak mówi showrunnerka serialu Jess Brownell, ten zwrot akcji nie jest częścią książkowej serii. Oto nasze typy.

Alice Mondrich

To jest, moim zdaniem, najbardziej racjonalna kandydatura na nową Lady Whistledown. Nowa dama dworu królowej, po początkowych wątpliwościach, zamierza być aktywna w pełnieniu swojej funkcji. Spełniać życzenia Charlotte, ale przy tym wykazywać się inwencją i oryginalnością. Pokazała to w momencie, w którym sprowadziła na jej bal Benedicta, Sophie i Violet, aranżując ich spotkanie z Aramintą. Ostatecznie inicjatywa Alice zyskuje sympatię królowej, która chwali ją w rozmowie z Lady Danbury. Alice wcześniej próbowała zdobyć informacje na przydatny dla władczyni temat. Biorąc to wszystko pod uwagę, nie należy wykluczać, że mająca również zaufanie rodziny Bridgertonów Alice (póki co potajemnie) prowadzi po cichu nową kronikę, żeby podtrzymywać Charlotte w dobrym nastroju i skłonnościach do plotek.

Eloise Bridgerton

Eloise nie jest może aż tak oczywistą kandydatką, ale moim zdaniem wykluczanie jej byłoby błędem. Oczywiście, argumentem przeciw byłoby, że ma awersję po tym, co kronika wyrządziła wcześniej jej rodzinie, natomiast nie można odmówić jej cech, które pasowałyby do Lady Whistledown. Eloise jest elokwentna, zorientowana w tym, co w socjecie i jej życiu świszczy: wie kto jest kim, co robi i na kogo zwracać uwagę, sama z daleka trzymając się od sezonów towarzyskich. Ze swoją wiedzą i nastawieniem niewątpliwie predyspozycje do tego, żeby być nową narratorką kroniki.

Penelope Bridgerton

To najmniej realna opcja - wszak Penelope ogłosiła, że kończy swoją przygodę jako Lady Whistledown i zaczyna pisać powieść. Nie takie zwroty akcji jednak świat już widział, w związku z czym absolutnie dopuszczam wizję, zgodnie z którą Pen "sfałszowała" swoje odejście i nie rozstała się z funkcją, która była ważną częścią jej życia. Przyznaję, ta teoria ma dziury, ale biorąc pod uwagę długość i skrupulatność Pen w roli Whistledown, myślę, że pełne odcięcie pępowiny mogłoby nie być tak łatwe.

Adam Kudyba 27.02.2026 14:51

