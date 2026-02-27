Netflix wycofuje się z kupna Warner Bros. To już koniec telenoweli
W niespodziewanym zwrocie akcji Netflix wycofuje się z licytacji Warner Bros. Discovery. Platforma uznała, że cena nie jest już atrakcyjna. Tym samym wytwórnię przejmie Paramount Skydance.
Trochę to trwało, bo Warner Bros. Discovery wystawiło się na sprzedaż w zeszłym roku. Od tamtej pory Netflix zaciekle walczył, aby je przejąć. W miniony czwartek studio ogłosiło, że Paramount Skydance przebiło ostatnią ofertę platformy. Serwis odmówił dalszego udziału w licytacji, uznając, że cena nie jest już atrakcyjna.
Warner Bros. - Paramount przejmuje legendarne studio
Netflix wycofuje się z licytacji zaraz po tym, jak Paramount Skydance zdecydowało się podnieść swoją poprzednią ofertę o dolara za każdą z akcji (zapłaci teraz 31 dolarów za akcję) Warner Bros. Discovery. Do 7 mld zwiększyło też odszkodowanie, gdyby umowa została zablokowana przez regulatorów i jest gotowa zapłacić 2,8 mld dolarów kary, którą przewidywał dotychczasowy kontakt ze streamingowym gigantem za umowy o fuzji.
W przeciwieństwie do Netfliksa, Paramount Skydance od początku był zainteresowany nie tylko studiem i streamingiem, ale również mediami należącymi do Warner Bros. Discovery. Innymi słowy: bierze całą firmę razem z należącymi do niej sieciami telewizyjnymi (łącznie z polskim TVN-em).
