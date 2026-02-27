REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się

Netflix wycofuje się z kupna Warner Bros. To już koniec telenoweli

W niespodziewanym zwrocie akcji Netflix wycofuje się z licytacji Warner Bros. Discovery. Platforma uznała, że cena nie jest już atrakcyjna. Tym samym wytwórnię przejmie Paramount Skydance.

Rafał Christ
warner bros netflix paramount licytacja
REKLAMA

Trochę to trwało, bo Warner Bros. Discovery wystawiło się na sprzedaż w zeszłym roku. Od tamtej pory Netflix zaciekle walczył, aby je przejąć. W miniony czwartek studio ogłosiło, że Paramount Skydance przebiło ostatnią ofertę platformy. Serwis odmówił dalszego udziału w licytacji, uznając, że cena nie jest już atrakcyjna.

REKLAMA

Warner Bros. - Paramount przejmuje legendarne studio

Netflix wycofuje się z licytacji zaraz po tym, jak Paramount Skydance zdecydowało się podnieść swoją poprzednią ofertę o dolara za każdą z akcji (zapłaci teraz 31 dolarów za akcję) Warner Bros. Discovery. Do 7 mld zwiększyło też odszkodowanie, gdyby umowa została zablokowana przez regulatorów i jest gotowa zapłacić 2,8 mld dolarów kary, którą przewidywał dotychczasowy kontakt ze streamingowym gigantem za umowy o fuzji.

W przeciwieństwie do Netfliksa, Paramount Skydance od początku był zainteresowany nie tylko studiem i streamingiem, ale również mediami należącymi do Warner Bros. Discovery. Innymi słowy: bierze całą firmę razem z należącymi do niej sieciami telewizyjnymi (łącznie z polskim TVN-em).

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o Netfliksie i Warner Bros. poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
27.02.2026 07:52
Tagi: ParamountWarner Bros.
Najnowsze
20:32
Netflix pokazał zwiastun nowego kryminału. Na nic nie czekam bardziej
Aktualizacja: 2026-02-26T20:32:00+01:00
19:25
Czy Sophie i Benedict wzięli ślub? Odpowiedź jest w scenie po napisach
Aktualizacja: 2026-02-26T19:25:00+01:00
18:19
TOP 5 nowości Netfliksa na weekend. Kultowy serial to jeszcze nic
Aktualizacja: 2026-02-26T18:19:00+01:00
17:57
Gorąca rywalizacja wraca z 2. sezonem. Jeszcze sobie poczekamy
Aktualizacja: 2026-02-26T17:57:09+01:00
16:16
Najdroższy serial wszech czasów staje się darmowy. Obejrzysz go bez subskrypcji
Aktualizacja: 2026-02-26T16:16:00+01:00
15:00
Co dalej z 3-Majówką? Smutna informacja dla uczestników
Aktualizacja: 2026-02-26T15:00:16+01:00
14:09
Bohaterowie kryminału Prime Video i serialu Netfliksa się spotkają
Aktualizacja: 2026-02-26T14:09:35+01:00
10:50
Chuligani Jezusa wparowali na Prime Video. Głośny polski film już w streamingu
Aktualizacja: 2026-02-26T10:50:21+01:00
10:17
Kto wystąpi w 23. edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo? Lista uczestników
Aktualizacja: 2026-02-26T10:17:08+01:00
10:02
Nowe odcinki Bridgertonów mnie zirytowały. A już polubiłam 4. sezon
Aktualizacja: 2026-02-26T10:02:38+01:00
9:32
To pytanie dręczy fanów Rycerza Siedmiu Królestw. Martin zabronił na nie odpowiadać
Aktualizacja: 2026-02-26T09:32:45+01:00
9:03
Seniorzy kontra potwory. To nowy serial twórców Stranger Things
Aktualizacja: 2026-02-26T09:03:10+01:00
20:44
Użytkownicy HBO Max, możecie już płakać po najlepszym serialu dekady
Aktualizacja: 2026-02-25T20:44:00+01:00
20:00
Były lord Sithów zatęsknił za rycerzami Jedi. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2026-02-25T20:00:14+01:00
19:25
Zapomnij o Brienne z Tarthu. Dunk ma innego potomka z „Gry o tron”
Aktualizacja: 2026-02-25T19:25:00+01:00
17:38
Prime Video zrobił Piratów z Karaibów dla dorosłych. Ależ to krwawa atrakcja
Aktualizacja: 2026-02-25T17:38:00+01:00
16:24
O co chodzi w zakończeniu 3. sezonu Nocnego agenta? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2026-02-25T16:24:00+01:00
16:01
Dajcie już Chalametowi tego Oscara, bo odlatuje. Nie da się tego słuchać
Aktualizacja: 2026-02-25T16:01:00+01:00
15:06
Wzorcowe kino wojenne znika z Netfliksa. Strzela realizmem
Aktualizacja: 2026-02-25T15:06:00+01:00
14:07
Członki, bąki i jucha. Dlaczego Rycerz Siedmiu Królestw jest tak obleśny?
Aktualizacja: 2026-02-25T14:07:40+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA