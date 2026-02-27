REKLAMA
Komedia sportowa Netfliksa dostanie kontynuację. Co za zaskoczenie

Sportowa komedia z Kate Hudson w roli prezeski profesjonalnej drużyny koszykarskiej wraca z 2. sezonem. Netflix ogłosił, że serial zadebiutuje jeszcze w tym roku i podał dokładną datę premiery.

Anna Bortniak
rozgrywajaca 2 sezon kiedy na netflix
Widzów Netfliksa czeka kolejna porcja koszykarskich rozgrywek - "Rozgrywająca" doczeka się kontynuacji. Minął rok, odkąd 1. sezon produkcji stworzonej przez Davida Stassena oraz Ike Barinholtza znalazł się w bibliotece streamingowego giganta i - co tu dużo mówić - podbił serca widzów, dzięki czemu zyskał przychylne opinie. Serial na tyle spodobał się użytkownikom serwisu, że Netflix postanowił kontynuować tę luźno inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami historię. Jest już nawet dokładna data premiery.

Rozgrywająca 2 - kiedy premiera 2. sezonu na Netflix?

Netflix ogłosił, że 2. sezon serialu "Rozgrywająca" zadebiutuje na platformie 23 kwietnia. Poprzednia odsłona liczyła 10 odcinków, więc najprawdopodobniej takiej liczby można spodziewać się w przypadku nowego sezonu.

W "Rozgrywającej" Kate Hudson wciela się w Islę Gordon, prezeskę profesjonalnej drużyny koszykarskiej Los Angeles Wavers. Kiedy po śmierci ojca firma przechodzi kryzys, do zarządzania zostają zaangażowani trzej bracia Isli. Ona sama zostaje natomiast odsunięta od poważnych, "męskich" zadań, pełniąc funkcję koordynatorki działań charytatywnych. Gdy jednak jeden z braci ulega poważnemu wypadkowi, przekazuje on kierownictwo właśnie Isli. Od tego momentu kobieta musi rozważnie stawiać kroki na nowym stanowisku, wiedząc, że każdy jej ruch jest analizowany jeszcze bardziej ze względu na to, że jest kobietą.

Co wydarzy się w 2. sezonie? Oto oficjalny opis nowej odsłony:

Isla Gordon nie jest już zaskakującym wyborem na liderkę Los Angeles Waves, to ona jest tą, którą wszyscy obserwują. Po ubiegłorocznym skandalu, który w końcu odbił się od dna, Isla jest zdeterminowana, by udowodnić, że nie tylko trzyma ciepło krzesła dla swojego brata Cama. Nie wie jednak, że Cam po cichu manewruje za kulisami, by odzyskać swoją pozycję, zamieniając każdy błąd w amunicję. Próbując pogodzić presję związaną z prowadzeniem drużyny z poświęcaniem czasu życiu osobistemu, Isla uważa, że ​​każda decyzja, zarówno na boisku, jak i poza nim, ma znaczenie.

W obsadzie oprócz Kate Hudson znaleźli się: Drew Tarver, Scott MacArthur, Brenda Song, Fabrizio Guido, Chet Hanks, Toby Sandeman i Uche Agada, a także Ray Romano, Max Greenfield i Jay Ellis.

Premiera 2. sezonu serialu "Rozgrywająca" 23 kwietnia w serwisie Netflix.

27.02.2026 19:54
2026-02-27
