Czy będzie 5. sezon Bridgertonów? Netflix podjął decyzję

W czwartek, 26 lutego, zadebiutowała druga część 4. sezonu "Bridgertonów". Ta odsłona skupiała się na historii Benedicta Bridgertona (w tej roli Luke Thompson), członku rodziny o hulaszczej naturze, który ani myśli się ustatkować. Jego podejście diametralnie się zmienia, gdy na balu maskowym poznaje tajemniczą damę w srebrnej masce. Kobietą, która skradła jego serce, jest Sophie Beckett (Yerin Ha), zdegradowana do roli służącej córka hrabiego.

Najnowszy sezon z pewnością rozpalił pragnienia "Drogich Czytelników" na więcej historii ze świata Bridgertonów. Czy takie powstaną? Netflix podjął decyzję, zanim 4. sezon zadebiutował w serwisie.

Bridgertonowie - czy będzie 5. sezon na Netflix?

Odpowiedź brzmi: tak, Netflix zdecydował się zrealizować 5. sezon. Co więcej, serwis już w maju minionego roku ogłosił, że powstanie również 6. sezon.

Drodzy Czytelnicy, to nie jest zwykły dzień w towarzystwie. Szanowana rodzina Bridgertonów z Mayfair powróci na kolejne dwa sezony: sezony 5 i 6. Z pewnością czeka nas huczne świętowanie. - czytamy w oficjalnej informacji.

Fot. Netflix

Na kim będą skupiały się nadchodzące sezony? To na razie pozostaje słodką tajemnicą. W styczniu Deadline doniósł, że Jess Brownell, showrunnerka serialu, już wie, czyją historię poznamy w późniejszych odsłonach, jednak ta informacja nie została jeszcze ujawniona. Można jednak spekulować, sugerując się ubraniem Brownell podczas premiery 4. sezonu na czerwonym dywanie w paryskim Palais Brongniart.

Z przedniej kieszeni brązowej marynarki, w którą ubrana była showrunnerka, wystawały dwie eleganckie białe poszetki. Jedna z nich miała wyszyte inicjały "E" i "F". Brownell ujawniła wówczas, że obie postaci, których dotyczą inicjały, pojawią się w 5. i 6. sezonie. "W jakiej kolejności? Nie mogę powiedzieć" - podsumowała tajemniczo. "E" może odnosić się do Eloise, a "F" - do Franceski. Na ten temat można na razie spekulować.

Anna Bortniak 28.02.2026 06:11

