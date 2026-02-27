Wielki Marty zmierza do VOD. Film nareszcie w Polsce

Ładowanie...

Wydawało się, że film Josha Safdiego będzie jednym z najmocniejszych pretendentów, jeśli chodzi o zdobycie prestiżowych nagród. Na ten moment faktycznie może pochwalić się już 15 statuetkami, które zgarnia głównie Timothée Chalamet - w tym jednym Złotym Globem - ale poniósł sromotną porażkę podczas rozdania statuetek BAFTA. Brytyjska Akademia Filmowa nie doceniła "Wielkiego Marty'ego" w żadnej z jedenastu kategorii, przez co produkcja pobiła niechlubny rekord pod względem największej liczby porażek.

"Wielki Marty" wciąż jednak bierze udział w najważniejszym wyścigu o Oscara. Obraz został nominowany do prestiżowej nagrody w dziewięciu kategoriach - za najlepszy film, aktora pierwszoplanowego, reżyserię, scenariusz oryginalny, obsadę, scenografię, kostiumy, zdjęcia i montaż. Jak poradzi sobie produkcja młodszego z braci Safdie? Werdykt poznamy już 16 marca podczas ceremonii rozdania Oscarów. Data ta idealnie zbiega się z premierą "Wielkiego Marty'ego" w VOD - niedługo po ogłoszeniu zwycięzców widzowie będą mogli odświeżyć sobie lub obejrzeć po raz pierwszy film w zaciszu domowym.

Wielki Marty - gdzie obejrzeć online? Jest data premiery w VOD

"Wielki Marty" będzie dostępny do obejrzenia na platformie Mojeekino.pl. Na stronie internetowej serwisu pojawiła się informacja, że produkcja zadebiutuje tam już 17 marca, czyli nieco ponad miesiąc od zagranicznej premiery w VOD. Oznacza to, że polscy widzowie będą mieli okazję obejrzeć ją dzień po rozdaniu nagród Akademii Filmowej. Początkowo film będzie można obejrzeć najpewniej w opcji wypożyczenia, a dopiero za jakiś czas pojawi się on w streamingu bez dodatkowych opłat.

"Wielki Marty" opowiada historię, która jest luźno inspirowana prawdziwą historią. Akcja filmu osadzona jest w latach 50. XX wieku w Nowym Jorku, kiedy Marty Mausera (Timothée Chalamet), objawienie tenisa stołowego, walczy o mistrzostwo świata i tytuł mistrz ping-ponga. Chłopak jest zdeterminowany, by wygrać i nie cofnie się przed niczym - nawet jeśli w grę wchodzi oszukiwanie bogatych klientów, wikłanie się w romanse i zadzieranie z niewłaściwymi osobami.

Za kamerą produkcji stanął Josh Safdie, który wraz z Ronaldem Bronsteinem napisał również scenariusz. W roli głównej wystąpił Timothée Chalamet. W obsadzie znaleźli się również: ​Gwyneth Paltrow​, Odessa A'zion, Tyler, the Creator, Kevin O'Leary, Fran Drescher ​i Abel Ferrara​.

Anna Bortniak 27.02.2026 14:03

