REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Wielki Marty zmierza do VOD. Film nareszcie w Polsce

"Wielki Marty", jeden z najgłośniejszych filmów tego roku, zmierza do VOD. Produkcję Josha Safdiego, która zadebiutowała na wielkich ekranach pod koniec stycznia, już lada moment będzie można obejrzeć w zaciszu domowym. Kiedy? Jest konkretna data.

Anna Bortniak
marty supreme kiedy premiera w vod online
REKLAMA

Wydawało się, że film Josha Safdiego będzie jednym z najmocniejszych pretendentów, jeśli chodzi o zdobycie prestiżowych nagród. Na ten moment faktycznie może pochwalić się już 15 statuetkami, które zgarnia głównie Timothée Chalamet - w tym jednym Złotym Globem - ale poniósł sromotną porażkę podczas rozdania statuetek BAFTA. Brytyjska Akademia Filmowa nie doceniła "Wielkiego Marty'ego" w żadnej z jedenastu kategorii, przez co produkcja pobiła niechlubny rekord pod względem największej liczby porażek.

"Wielki Marty" wciąż jednak bierze udział w najważniejszym wyścigu o Oscara. Obraz został nominowany do prestiżowej nagrody w dziewięciu kategoriach - za najlepszy film, aktora pierwszoplanowego, reżyserię, scenariusz oryginalny, obsadę, scenografię, kostiumy, zdjęcia i montaż. Jak poradzi sobie produkcja młodszego z braci Safdie? Werdykt poznamy już 16 marca podczas ceremonii rozdania Oscarów. Data ta idealnie zbiega się z premierą "Wielkiego Marty'ego" w VOD - niedługo po ogłoszeniu zwycięzców widzowie będą mogli odświeżyć sobie lub obejrzeć po raz pierwszy film w zaciszu domowym.

REKLAMA

Wielki Marty - gdzie obejrzeć online? Jest data premiery w VOD

"Wielki Marty" będzie dostępny do obejrzenia na platformie Mojeekino.pl. Na stronie internetowej serwisu pojawiła się informacja, że produkcja zadebiutuje tam już 17 marca, czyli nieco ponad miesiąc od zagranicznej premiery w VOD. Oznacza to, że polscy widzowie będą mieli okazję obejrzeć ją dzień po rozdaniu nagród Akademii Filmowej. Początkowo film będzie można obejrzeć najpewniej w opcji wypożyczenia, a dopiero za jakiś czas pojawi się on w streamingu bez dodatkowych opłat.

"Wielki Marty" opowiada historię, która jest luźno inspirowana prawdziwą historią. Akcja filmu osadzona jest w latach 50. XX wieku w Nowym Jorku, kiedy Marty Mausera (Timothée Chalamet), objawienie tenisa stołowego, walczy o mistrzostwo świata i tytuł mistrz ping-ponga. Chłopak jest zdeterminowany, by wygrać i nie cofnie się przed niczym - nawet jeśli w grę wchodzi oszukiwanie bogatych klientów, wikłanie się w romanse i zadzieranie z niewłaściwymi osobami.

Za kamerą produkcji stanął Josh Safdie, który wraz z Ronaldem Bronsteinem napisał również scenariusz. W roli głównej wystąpił Timothée Chalamet. W obsadzie znaleźli się również: ​Gwyneth Paltrow​, Odessa A'zion, Tyler, the Creator, Kevin O'Leary, Fran Drescher ​i Abel Ferrara​.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
27.02.2026 14:03
Tagi: Timothee Chalamet
Najnowsze
13:33
Zostań Rycerzem Siedmiu Królestw - wyniki konkursu
Aktualizacja: 2026-02-27T13:33:47+01:00
12:55
Kultowa seria horrorów nie traci wigoru. Ta krwawa telenowela nigdy mi się nie znudzi
Aktualizacja: 2026-02-27T12:55:58+01:00
10:43
Rusza nowa edycja The Voice Kids. Kogo zobaczymy w programie?
Aktualizacja: 2026-02-27T10:43:47+01:00
9:54
Paramount będzie gigantem. Co oznacza przejęcie Warner Bros?
Aktualizacja: 2026-02-27T09:54:07+01:00
7:52
Netflix wycofuje się z kupna Warner Bros. To już koniec telenoweli
Aktualizacja: 2026-02-27T07:52:44+01:00
20:32
Netflix pokazał zwiastun nowego kryminału. Na nic nie czekam bardziej
Aktualizacja: 2026-02-26T20:32:00+01:00
19:25
Czy Sophie i Benedict wzięli ślub? Odpowiedź jest w scenie po napisach
Aktualizacja: 2026-02-26T19:25:00+01:00
18:19
TOP 5 nowości Netfliksa na weekend. Kultowy serial to jeszcze nic
Aktualizacja: 2026-02-26T18:19:00+01:00
17:57
Gorąca rywalizacja wraca z 2. sezonem. Jeszcze sobie poczekamy
Aktualizacja: 2026-02-26T17:57:09+01:00
16:16
Najdroższy serial wszech czasów staje się darmowy. Obejrzysz go bez subskrypcji
Aktualizacja: 2026-02-26T16:16:00+01:00
15:00
Co dalej z 3-Majówką? Smutna informacja dla uczestników
Aktualizacja: 2026-02-26T15:00:16+01:00
14:09
Bohaterowie kryminału Prime Video i serialu Netfliksa się spotkają
Aktualizacja: 2026-02-26T14:09:35+01:00
10:50
Chuligani Jezusa wparowali na Prime Video. Głośny polski film już w streamingu
Aktualizacja: 2026-02-26T10:50:21+01:00
10:17
Kto wystąpi w 23. edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo? Lista uczestników
Aktualizacja: 2026-02-26T10:17:08+01:00
10:02
Nowe odcinki Bridgertonów mnie zirytowały. A już polubiłam 4. sezon
Aktualizacja: 2026-02-26T10:02:38+01:00
9:32
To pytanie dręczy fanów Rycerza Siedmiu Królestw. Martin zabronił na nie odpowiadać
Aktualizacja: 2026-02-26T09:32:45+01:00
9:03
Seniorzy kontra potwory. To nowy serial twórców Stranger Things
Aktualizacja: 2026-02-26T09:03:10+01:00
20:44
Użytkownicy HBO Max, możecie już płakać po najlepszym serialu dekady
Aktualizacja: 2026-02-25T20:44:00+01:00
20:00
Były lord Sithów zatęsknił za rycerzami Jedi. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2026-02-25T20:00:14+01:00
19:25
Zapomnij o Brienne z Tarthu. Dunk ma innego potomka z „Gry o tron”
Aktualizacja: 2026-02-25T19:25:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA