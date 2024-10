Najlepsze filmy wojenne wszech czasów. Ranking najmocniejszych tytułów

To nie jest film wojenny. To jest film o miłości z wojną w tle. Po ponad 80 latach od swojej premiery "Casablanca" wciąż działa jak powinna. Humphrey Bogart niezmiennie uwodzi urokiem cynicznego twardziela, rzucając kolejnymi kultowymi już dzisiaj cytatami. Wciela się we właściciela nocnego klubu, do którego pewnego dnia przychodzi jego dawna ukochana, żona czeskiego działacza ruchu oporu. Choć dobrze wiemy, jak potoczy się ich romans, nieważne, ile razy go widzieliśmy, wciąż ogląda się go z gulą w gardle i łzami w oczach.